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    Неймар за полтора года в «ПСЖ» пропустил больше матчей, чем за четыре в «Барселоне»

    24 января нападающий «ПСЖ» Неймар травмировал плюсневую гость в игре против «Страсбура» (2:0, 1/16 финала Кубка Франции).

    По информации Изабелы Пальяри (Esporte Interativo), бразилец пропустит как минимум месяц. Вчера, 28 января, сообщалось о том, что он может не сыграть до конца сзеона.

    За полтора сезона в парижском клубе Неймар пропустил 26 матчей. Это больше, чем за предыдущие четыре сезона в «Барселоне» суммарно:

    • 2013/14 – 12 матчей.
    • 2014/15 – 1.
    • 2015/16 – 7.
    • 2016/17 – 1.

    Напомним, сумма перехода форварда из каталонского клуба в «ПСЖ» в августе 2017 года стала рекордной в истории футбола – 222 миллиона евро. Форвард в текущем сезоне игрок забил 20 голов и отдал 10 результативных передач в 23 играх всех турниров.

    Источник:  L'Equipe

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    29.01.2019 20:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 11:50

      Пусть сам задумается над этой статистикой и сделает выводы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Серафим.. 29 января 2019, 22:30

      надо было в барсе оставаться...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 21:44

      Отпустить его уже в Реал. И Мбаппе тоже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 29 января 2019, 21:08

      Самое главное НЕ ПРОПУСТИЛ!, А сколько провалялся ? Прошу огласить...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 20:24

      Это у хлопца испанская грусть... Если пошла невезуха, то это на долго.

      5
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