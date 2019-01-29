Неймар за полтора года в «ПСЖ» пропустил больше матчей, чем за четыре в «Барселоне»

24 января нападающий «ПСЖ» Неймар травмировал плюсневую гость в игре против «Страсбура» (2:0, 1/16 финала Кубка Франции).

По информации Изабелы Пальяри (Esporte Interativo), бразилец пропустит как минимум месяц. Вчера, 28 января, сообщалось о том, что он может не сыграть до конца сзеона.

За полтора сезона в парижском клубе Неймар пропустил 26 матчей. Это больше, чем за предыдущие четыре сезона в «Барселоне» суммарно:

2013/14 – 12 матчей.

2014/15 – 1.

2015/16 – 7.

2016/17 – 1.

Напомним, сумма перехода форварда из каталонского клуба в «ПСЖ» в августе 2017 года стала рекордной в истории футбола – 222 миллиона евро. Форвард в текущем сезоне игрок забил 20 голов и отдал 10 результативных передач в 23 играх всех турниров.