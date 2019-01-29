Арустамян: «Скоро Моуринью приедет в Москву на несколько дней»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ближайшее время прибудет в Москву. Специалист посетит российскую столицу по контракту с телеканалом Russia Today, на котором он работал в качестве эксперта во время чемпионата мира-2018.

«Тут совсем скоро в Москву пожалует на несколько дней сам Жозе Моуринью. Нет-нет, не подумайте, что кто-то из российских клубов хочет провести предварительные переговоры с Жозе.

Все просто: дело в контракте португальца с Russia Today. По нему, Моуринью должен несколько раз посетить Россию и побывать в студиях канала. Два раза уже были во время летнего турнира [ЧМ-2018], пришла пора еще одной встречи.

Так что переговоров с футбольными клубами у Моуринью не намечено. Хотя всякое же может быть?! Или наши клубы уже не способны удивить футбольную Европу размахом амбиций?!» – написал Арустамян в телеграме.