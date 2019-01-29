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    Арустамян: «Скоро Моуринью приедет в Москву на несколько дней»

    Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в ближайшее время прибудет в Москву. Специалист посетит российскую столицу по контракту с телеканалом Russia Today, на котором он работал в качестве эксперта во время чемпионата мира-2018.

    «Тут совсем скоро в Москву пожалует на несколько дней сам Жозе Моуринью. Нет-нет, не подумайте, что кто-то из российских клубов хочет провести предварительные переговоры с Жозе.

    Все просто: дело в контракте португальца с Russia Today. По нему, Моуринью должен несколько раз посетить Россию и побывать в студиях канала. Два раза уже были во время летнего турнира [ЧМ-2018], пришла пора еще одной встречи.

    Так что переговоров с футбольными клубами у Моуринью не намечено. Хотя всякое же может быть?! Или наши клубы уже не способны удивить футбольную Европу размахом амбиций?!» – написал Арустамян в телеграме.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    29.01.2019 18:41
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 30 января 2019, 06:14

      Наверно приедет учится у Кононова как выигрывать еврокубки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 января 2019, 20:35

      К Хохлову на стажировку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 29 января 2019, 19:41

      в тагил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 29 января 2019, 19:31

      Химки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 29 января 2019, 19:22

      К гадалке не ходи - в Динамо. Они могут!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 29 января 2019, 19:10

      Арарат вернулся -тренер нужен вот недотренеришка и едет развалить команду ,больше он теперь ни на что не способен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 29 января 2019, 19:02

      Наши клубы могут удивить Европу только размахом воровства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      кран 29 января 2019, 18:47

      Ну, если только помощником Семака )))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 29 января 2019, 18:45

      Красивый вброс, Шнобель. Продолжай дальше.

      0
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