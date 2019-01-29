«Вильярреал» уволил главного тренера. В девяти матчах он одержал одну победу – над «Спартаком»

По занимаемому месту коллеги Монако...
«Вильярреал» отправил в отставку главного тренера Луиса Гарсию Пласу.
46-летний специалист возглавил команду 10 декабря и спустя два дня в своем первом матче обыграл «Спартак» (2:0) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.
После этого «Вильярреал» провел восемь встреч во всех турнирах и не одержал ни одной победы (пять ничьих и три поражения).
- По итогам 21-го тура «желтая субмарина» набрала 18 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Примеры.
- Также «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, проиграв «Эспаньолу» в 1/8 финала (2:2, 1:3).