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    «Вильярреал» уволил главного тренера. В девяти матчах он одержал одну победу – над «Спартаком»

    «Вильярреал» отправил в отставку главного тренера Луиса Гарсию Пласу.

    46-летний специалист возглавил команду 10 декабря и спустя два дня в своем первом матче обыграл «Спартак» (2:0) в заключительном туре группового раунда Лиги Европы.

    После этого «Вильярреал» провел восемь встреч во всех турнирах и не одержал ни одной победы (пять ничьих и три поражения).

    • По итогам 21-го тура «желтая субмарина» набрала 18 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице Примеры.
    • Также «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, проиграв «Эспаньолу» в 1/8 финала (2:2, 1:3).

    Источник: Официальный сайт «Вильярреал»

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    29.01.2019 18:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 30 января 2019, 14:17

      По занимаемому месту коллеги Монако...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 21:51

      Одну, но знаменательную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 29 января 2019, 20:01

      И тут сраптак испортил статистику человеку(

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 29 января 2019, 18:39

      Лучше было бы одно-единственное поражение - от Спартака.

      2
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 29 января 2019, 18:20

      Вот так вот свинтусы и тут вы первые))))))

      4
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