Луческу: «Думаю, трансфер Ракицкого в «Зенит» может укрепить отношения между Россией и Украиной»

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу высказал точку зрения относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский. Специалист считает, что переезд в РПЛ не помешает 29-летнему украинцу и дальше выступать за свою национальную команду.

– Назовите сильнейшие стороны Ракицкого.

– Он стабилен, на протяжении десяти лет в «Шахтере» не опускался ниже определенного уровня; хорошая для защитника техника; способен отдать точный длинный пас; хорошо выбирает позицию и следит за структурой игры команды; в общении с ним никогда не было проблем.

– Почему он может помочь именно «Зениту»?

– Мне кажется, «Зениту» не хватает атакующих центральных защитников. Ракицкий – именно такой. Он может начать атаку из глубины либо длинной передачей, либо продвижением мяча вперед. Думаю, он будет ассистировать Дзюбе. И, надеюсь, Кокорину – я уже говорил, что жду его возвращения в команду. Ракицкий – опытный футболист, он выиграл много титулов и поможет «Зениту».

– Как скажется на нем напряжение между Россией и Украиной? На родине к Ракицкому и так относятся прохладно из-за того, что он не исполняет гимн перед матчами сборной.

– При чем здесь политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот – в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ?

– Не очень много.

– А раньше – гораздо больше. Селезнев играл в «Кубани», Бутко – в «Амкаре», Зинченко – в «Уфе»! Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были «Днепр» и «Металлист». «Шахтер» и «Динамо» постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось – украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины.

– Не все фанаты с вами согласны, судя по соцсетям.

– Это мнение фанатов. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает.