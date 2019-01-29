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    Луческу: «Думаю, трансфер Ракицкого в «Зенит» может укрепить отношения между Россией и Украиной»

    Бывший главный тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу высказал точку зрения относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого из донецкого клуба в петербургский. Специалист считает, что переезд в РПЛ не помешает 29-летнему украинцу и дальше выступать за свою национальную команду.

    – Назовите сильнейшие стороны Ракицкого.

    – Он стабилен, на протяжении десяти лет в «Шахтере» не опускался ниже определенного уровня; хорошая для защитника техника; способен отдать точный длинный пас; хорошо выбирает позицию и следит за структурой игры команды; в общении с ним никогда не было проблем.

    – Почему он может помочь именно «Зениту»?

    – Мне кажется, «Зениту» не хватает атакующих центральных защитников. Ракицкий – именно такой. Он может начать атаку из глубины либо длинной передачей, либо продвижением мяча вперед. Думаю, он будет ассистировать Дзюбе. И, надеюсь, Кокорину – я уже говорил, что жду его возвращения в команду. Ракицкий – опытный футболист, он выиграл много титулов и поможет «Зениту».

    – Как скажется на нем напряжение между Россией и Украиной? На родине к Ракицкому и так относятся прохладно из-за того, что он не исполняет гимн перед матчами сборной.

    – При чем здесь политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот – в украинской Премьер-лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ?

    – Не очень много.

    – А раньше – гораздо больше. Селезнев играл в «Кубани», Бутко – в «Амкаре», Зинченко – в «Уфе»! Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были «Днепр» и «Металлист». «Шахтер» и «Динамо» постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось – украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональны. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины.

    – Не все фанаты с вами согласны, судя по соцсетям.

    – Это мнение фанатов. Я уверен, что Ракицкий должен быть в сборной. И Андрей Шевченко это понимает.

    • По информации СМИ, срок контракта Ракицкого с сине-бело-голубыми рассчитан до июля 2022 года, а его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год
    • Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила около 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Ракицкий провел за «Шахтер» 16 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2019 17:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 18:51

      «Думаю, трансфер Ракицкого в «Зенит» может укрепить отношения между Россией и Украиной»
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      Спасибо, не надо. Не хочу всю эту рогульскую шайку опять корить и поить!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 29 января 2019, 18:43

      Без желания, ничего укрепить нельзя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 29 января 2019, 18:29

      У Мирчи как были мозги совдеповского совка,так такими же и неизлечимо усохнут...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Юрбан-Зенит 29 января 2019, 18:05

      Я года 3-4 назад надеялся на этот трансфер. А сейчас как-то неоднозначно

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 17:45

      Никакой трансфер не укрепит эти отношения как и беспроцентные кредиты и дешёвая нефть и газ. Это не лечится...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Рубик Докоян 29 января 2019, 18:51

      Лень не лечится.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > prezent2017 29 января 2019, 18:56

      Да много чего не лечится, если с головой бо-бо...

      2
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