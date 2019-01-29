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    Фурсенко – о замене Паредесу: «Мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за главным тренером»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как продвигались переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, и подчеркнул, что клуб уже ищет ему замену на трансферном рынке.

    «У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером.

    Что касается замены Паредесу, то мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером. Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля, а российский трансферный рынок будет функционировать ещe целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Я надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать.

    Переход Акуньи? Пока здесь без комментариев», – сказал Фурсенко.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 15:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 18:52

      Коку надо из тюряги вытаскивать, не сопли жевать!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 17:03

      Зимнее ТО в России до 22 февраля действует. Концовку сезона вполне можно отыграть имеющимся составом игроков в середине поля. А в летнее ТО уже нужен качественный опорник и свою молодёжь надо подтаскивать, она есть в Зените.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 29 января 2019, 17:21

      Зениту форвард забивной нужнее,как и просил Манчини.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 29 января 2019, 17:28

      А где они забивные и сколько стоят ? Забивать будет и должна вся команда как в игре с "Ростовом". Группа атаки достаточна в Зените. Надо чаще бить по воротам и попадать в створ. В этом сезоне больше со стандартов получалось. Кого Манчини только не просил и не покупали ему. Года два теперь после него разгребать будем.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Рубик Докоян 29 января 2019, 17:36

      Паредес,Маммана и Дриуси приличные игроки,а форварда ему так и не купили.Да же Испания без форвардов сдулась,а Зенит далеко не Испания.Кокорин должен был выстрелить ,ему имхо злости не хватало.Может после тюрьмы злее будет.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > александр п 29 января 2019, 17:41

      А купили Луческу кого-нибудь из напов? При нём вообще всех лидеров продали, а Семаку ? Пусть играют с теми кто есть. Дзюба, Дриусси и Заболотный. Летом отдохнувший Кокорин присоединится, а там уже можно и прикупить кого - нибудь.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 29 января 2019, 16:27

      Продать продали, а кого купить - да ХЗ))))
      Лишь бы бабла срубить

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 29 января 2019, 15:55

      Да кому ты лечишь тренер у вас ничего не решает, купили вот убогого хохла, который сейчас в Шахте сидит в далеком запасе бл9 и играет по праздникам

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Skull_Boy 29 января 2019, 16:51

      Всегда интересно почитать эксперта, который знает внутреннюю кухню, кто и что решает в таком клубе, как Зенит)

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