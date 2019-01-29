Фурсенко – о замене Паредесу: «Мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за главным тренером»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, как продвигались переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, и подчеркнул, что клуб уже ищет ему замену на трансферном рынке.

«У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером.

Что касается замены Паредесу, то мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером. Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля, а российский трансферный рынок будет функционировать ещe целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Я надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать.

Переход Акуньи? Пока здесь без комментариев», – сказал Фурсенко.