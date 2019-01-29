«Локомотив» подписал 17-летнего полузащитника Кварацхелию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что клуб пополнился полузащитником «Рустави» Хвичей Кварацхелией. По словам специалиста, 17-летний грузин прибудет в расположение команды на сборе в Марбелье.

«Нет никакого смысла говорить об усилении состава, потому что через два дня трансферное окно закрывается. Всегда хочется усилиться, но надо брать либо тех, кто лучше имеющихся. Либо игрока на перспективу. Кого-то молодого мы ещe возьмем.

Я про грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию. Он присоединится к нам в Марбелье», – сказал Сeмин.