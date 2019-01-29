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    «Чемпионат»: Акунья будет зарабатывать в «Зените» 2,5 миллиона за сезон

    Сегодня «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» договорился со «Спортингом» о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи.

    По информации издания, сумма сделки составит 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде различных бонусов.

    Как утверждает этот же источник, аргентинец будет зарабатывать в петербургском клубе 2,5 миллиона евро за сезон. В контракте будут прописаны дополнительные бонусы. «Зенит» заключит с 27-летним футболистом соглашение до лета 2023 года.

    • «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 29 января 2019, 16:02

      Надо кому то Дзюбу мячами снабжать..

      4
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

      -4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 29 января 2019, 15:26

      Ранее писали, что Акунья нападающий. Так то в Зените грамотно трансферы совершают - продали Паредеса, на эту сумму Ракицкого и Акунью взяли - крепкие футболисты. Еще и останется на хороший трансфер.

      6
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 29 января 2019, 15:20

      "27-летним футболистом","Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач."
      И зачем он нужен?еще и за 20 лямов

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 29 января 2019, 15:16

      Ну зачееееееееееееем........

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Danjer 29 января 2019, 15:21

      вот украинца точно не стоило, а крайних защитников сейчас качественных в Зените точно нет

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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Danjer 29 января 2019, 16:52

      Ты так вопишь как будто за Рубин топишь,и услышал, что Азмун в Зенит уходит))

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Danjer 29 января 2019, 16:52

      Скоро узнаем зачем.

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