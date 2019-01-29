«Чемпионат»: Акунья будет зарабатывать в «Зените» 2,5 миллиона за сезон

Надо кому то Дзюбу мячами снабжать..
Сегодня «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» договорился со «Спортингом» о трансфере полузащитника Маркоса Акуньи.
По информации издания, сумма сделки составит 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде различных бонусов.
Как утверждает этот же источник, аргентинец будет зарабатывать в петербургском клубе 2,5 миллиона евро за сезон. В контракте будут прописаны дополнительные бонусы. «Зенит» заключит с 27-летним футболистом соглашение до лета 2023 года.
- «Спортинг» приобрел хавбека летом 2017 года у «Расинга» из Авельянеды за 9,6 миллиона евро.
- В текущем сезоне Акунья провел за лиссабонцев 27 матчей, забил один гол и сделал шесть результативных передач.