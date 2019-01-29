Фурсенко – о трансфере Паредеса: «Одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Цифры в СМИ занижены»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко завяил, что клуб продал полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ» за большую сумму, чем та, которая называется в СМИ.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что с учетом всех бонусов петербуржцы получат за аргентинца 47,5 миллиона евро.

Сегодня 24-летний хавбек подписал с парижанами контракт сроком на 4,5 года.

«Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер. Плюс ему удалось создать столь конкурентную среду, которая была так нужна российским игрокам перед домашним чемпионатом мира. Мы благодарны ему и желаем дальнейшего развития карьеры.

У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены», – сказал Фурсенко.

Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.

Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»