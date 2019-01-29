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    Фурсенко – о трансфере Паредеса: «Одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Цифры в СМИ занижены»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко завяил, что клуб продал полузащитника Леандро Паредеса в «ПСЖ» за большую сумму, чем та, которая называется в СМИ.

    Ранее «Р-Спорт» сообщил, что с учетом всех бонусов петербуржцы получат за аргентинца 47,5 миллиона евро.

    Сегодня 24-летний хавбек подписал с парижанами контракт сроком на 4,5 года.

    «Нами проведена одна из самых успешных сделок в истории «Зенита». Хотя, как показал недавно опубликованный рейтинг, мы уже входим в топ-30 самых успешных коммерческих клубов в Европе. Паредес не только усилил «Зенит», но и сам прогрессировал, поэтому и стал возможным трансфер. Плюс ему удалось создать столь конкурентную среду, которая была так нужна российским игрокам перед домашним чемпионатом мира. Мы благодарны ему и желаем дальнейшего развития карьеры.

    У нас нет практики озвучивать цифры, но могу сказать, что озвучиваемые цифры чуть занижены», – сказал Фурсенко.

    • Петербургский клуб приобрел аргентинца у «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона.
    • Паредес провел за «Зенит» 61 матч, забил 10 голов и сделал 15 результативных передач.

    Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»

    Источник: Телеканал «360»

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    29.01.2019 13:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 29 января 2019, 21:55

      Очень удачная сделка!

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 29 января 2019, 20:22

      Его цена от силы 25 лямов. В Псж он играть не будет уверен в этом на 100%

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Жёлто-синий 29 января 2019, 23:03

      ПСЖ не будет выкидывать порядка 50-ти мультов на игрока лавки, он уже не слишком молод, нет смысла, наигрывать его будут, и говорить, что он сто процентов не будет играть, бред полный. То, что он в Зените в пол ноги играл, было видно, и то периодами выдавал не плохие игры. Единственное, что Фурсенко как обычно бредит, не прогрессировал он абсолютно, дай Бог остался на своём уровне, и даже странно немного, что ПСЖ его не купил еще тогда из Ромы, а сейчас берет в два раза дороже.

      0
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      Рейтинг: +643

      Symbol > Валерий2705 30 января 2019, 00:04

      Валер, а ты правда уверен, что Паредес УСИЛИТ ПСЖ? Мне кажется игрок ротации, но никак не под основу. Будет выкладываться - возможно. Играть как в Питере, обратно в аренду уедет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 29 января 2019, 19:40

      Нашли чему радоваться - 150 млн потратили на аргентинцах - на одном 20 млн наварили - великое счастье! А про Ригони Краневитера и прочее фуфло чего промолчал!А то что Паредас полтора года с углового не навешивал, а пытался каждый раз в ворота закрутить кто нибудь скажет?А со штрафных с пол поля лупил по воротам вместо навеса ?А удалялся через матч?

      2
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор > AtticusFinch 29 января 2019, 21:02

      Паредес - 23 млн
      Дриусси - 20 млн
      Ригони - 10,5 млн
      Маммана - 16 млн
      Краневиттер - 8 млн
      Итого: 77,5 млн евро. У меня получилось так.
      А ты прекращай прогуливать математику ;)

      Далее 77,5 - 47,5 = 30 млн. Причем Дриусси и Маммана - потенциально дорогие активы. Вероятность получить за кого-то из них круглую сумму велика. Ригони - 50/50, все зависит от самого лентяя. А за Краневиттера кто-то знатный откат получил - иначе непонятно, зачем было брать такую же бездарь как Юсупов/Оздоев. Он даже у Симеоне не заиграл.

      Но самое главное - сам Фурсенко ко всем этим цифрам имеет сомнительное отношение. От него одна болтология и спекуляции. Но пафоса в его речах много.

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > AtticusFinch 29 января 2019, 21:56

      Полный бред!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > AtticusFinch 29 января 2019, 23:13

      Ну как видишь, за того кто столько времени лупил с центра, отдали в два раза больше чем покупался. За всё остальное, оратор выше описал, описал по делу, и если уж удалось продать уже не слишком молодого и абсолютно не спрогрессировавшего Паредеса за такую сумму, то с тем же Мамманой, который играет добротно и ещё молод, можно будет провернуть то же самое, так что не удачная сделка с Кранневитером отпадёт, благо 8 миллионов не 30.

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Валерий2705 30 января 2019, 13:50

      Вот это мне и не понятно)Чего за него столько вывалили))Хотя Псж на запасного игрока и 100 млн может отдать!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Den Bull 30 января 2019, 13:50

      Слышь ты матчи Зенита смотришь с закрытыми глазами?или вообще не смотришь?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > Ганнибал Лектор 30 января 2019, 13:56

      Ну почему прогуливал - судя по словам Фурсенко в прессе цифры совсем не те))так вот умножай на два вот тебе и 150 млн))

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > AtticusFinch 30 января 2019, 15:13

      Слышь ты, в отличие от тебя смотрю!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 29 января 2019, 19:22

      логично всё каждый свою долю в карман положил об этом не пишут и не разглашают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 16:50

      Как же не появиться с этими понтовыми заявлениями коллекционеру всяких престижных списков, рейтингов и т.д. Ты назови бюджет клуба и какова там доля в нём зарплат ? Сколько вы тратите и зарабатываете, что вы выиграли за последние годы ? Не вы удачно продали, а сама конъюнктура рынка сложилась благоприятно. Цены оторвались от реалий и у ПСЖ дефицит игроков середины поля: травмирован Вератти, Рабьо одной ногой за порогом клуба, травмирован вдобавок Неймар и Крыховяк в аренде.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 29 января 2019, 21:58

      Кого волнуют проблемы ПСЖ? Главное сделка,вот и все!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Den Bull 29 января 2019, 22:04

      Не будь проблем у ПСЖ с полузащитниками, там не было бы и Паредеса. Для меня это дважды два...

      2
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Рубик Докоян 29 января 2019, 23:36

      Я вообще не понимаю о чем ты пишешь)

      -2
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:40

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tiny.cc/miopres

      -1
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      Рейтинг: +643

      Symbol > pavelekalov 29 января 2019, 23:59

      Пашка, выключи прибор! Он тебя зомбирует))

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 29 января 2019, 14:50

      Ну так назови реальную цифру? Фурсенко в своём репертуаре, если обсерается то пытается занизить сумму обсё.ра, если что то удачно то "цифры выше чем пишут"

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 14:38

      Такое бабло на полу не валяется.

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 29 января 2019, 14:32

      Че то как то подозрительно больно. В Роме его слили за 23 ляма, при этом Зенит слил никакого Паредеса за 47 лямов. То есть получается, чем игрок хуже играет, тем он дороже стоит. Парадокс.

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