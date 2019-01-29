«Вулверхэмптон» хочет купить Азмуна до конца января

Если продавать то очень дорого. В Рубине и так забивать некому, если продадут совсем беда будет, думаю равноценную замену не найдут, повторюсь только если не продадут дорого.
«Вулверхэмптон» заинтересован в приобретении нападающего «Рубина» Сердара Азмуна.
Английский клуб хочет подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна в четверг.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что 24-летний футболист перейдет в «Зенит».
- В этом сезоне иранец провел за казанскую команду 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
- Контракт Азмуна с «Рубином» истекает летом 2020 года.