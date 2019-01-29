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    «Вулверхэмптон» хочет купить Азмуна до конца января

    «Вулверхэмптон» заинтересован в приобретении нападающего «Рубина» Сердара Азмуна.

    Английский клуб хочет подписать нового форварда до закрытия зимнего трансферного окна в четверг.

    Ранее журналист Сергей Егоров сообщил, что 24-летний футболист перейдет в «Зенит».

    • В этом сезоне иранец провел за казанскую команду 17 матчей, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами.
    • Контракт Азмуна с «Рубином» истекает летом 2020 года.

    Источник: Sportsmole

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    29.01.2019 13:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 29 января 2019, 22:02

      Если продавать то очень дорого. В Рубине и так забивать некому, если продадут совсем беда будет, думаю равноценную замену не найдут, повторюсь только если не продадут дорого.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:55

      Волки и Зенит поборются за него.

      5
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      ...
      Рейтинг: +67329

      portero > zigbert 29 января 2019, 21:43

      тут и не угадать , может игры агентов ля ценника.

      11
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 30 января 2019, 11:30

      Игрок то хороший и не дорогой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > portero 1 февраля 2019, 20:39

      Спасибо!

      1
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:41

      вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://tok.pw/menblog

      -1
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      Рейтинг: +67329

      portero > pavelekalov 29 января 2019, 22:20

      включил игрушку и женщины не надо.... ха.ха .. и что за рекламу платят? или на халяву тебя имеют?

      11
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 14:39

      Пусть берут. У Курбана денег нет, а Зеня Ахунью подписал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 января 2019, 13:42

      Здесь можно и 20 лямов спокойно выручить, но Рубин как всегда про..рёт все полимеры и отдадут за бесценок...

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      Рейтинг: +67329

      portero > ivanthebest 29 января 2019, 22:18

      просто кто-то из руководства поимеет денег, а для всех озвучат небольшие циферки

      11
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