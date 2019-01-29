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    Журналист Егоров: «Зенит» договорился о переходе Азмуна»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» в зимнее трансферное окно должен пополнить форвард. Речь идет о нападающем «Рубина» Сердаре Азмуне.

    «У «Зенита» есть договоренность по трансферу нападающего. По моей информации, это Азмун», – сказал журналист.

    • Ранее сообщалось, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
    • Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    29.01.2019 01:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +365

      yaran56 29 января 2019, 18:46

      Собирать сливки со всех клубов с периферии и затем с ними же и играть, все равно что назначать очередность чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 29 января 2019, 17:00

      Азмуну необходимо особое отношение тренера.
      В "Зените" у него может не получиться с Семаком.
      Под отдельного игрока Сергей не станет подстраиваться.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 14:45

      Хороший игрок. Особенно для игры на контратаках. Не думаю что Зенит будет придеживаться такой тактики.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 29 января 2019, 14:00

      Азмун , очень сильный нападающий ! Самое важное ИГРАЮЩИЙ ! Хоть не будет топтаться в штрафной и ждать , когда ему навесят на голову !

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 29 января 2019, 13:13

      Часто травмируется. Но на безрыбье....

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 29 января 2019, 09:31

      вот и замену Кокорину подыскивают уже.

      1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > FanatSerj 29 января 2019, 14:01

      лучше , Дзюбе !

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 09:06

      Крайне нестабильный игрок. Попадет в отрицательную фазу и будет скамейку полировать до конца сезона. Из меланхолии его только Курбан выводит.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 29 января 2019, 08:20

      Конечно нап нужен. Но надо пробовать молодых и своих. Риск есть конечно. Но Морозов ведь сделал это и получили игроков высокого класса,кто бы и чтобы не говорил. То поколение навсегда вошло в историю. Ничего нового не написал, но обновил инфо.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > petrucho-spb 29 января 2019, 09:07

      Согласен. Вчера Терентьев 2 гола забил, свой воспитанник. А сколько таких в спортшколе и по другим клубам разбросано?

      2
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > prezent2017 29 января 2019, 12:28

      Если бы вчера был плейофф ЛЧ и Терентьев забил бы 2 условной Барсе или МЮ, это был бы показатель, но он забил на межсезонном турнире Ростову. В своё время до травмы Терентьева ставили в состав стабильно, не особо он забивал. Хотя я буду не против если он таким образом раскроется, но будем честными шансов маловато.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > prezent2017 29 января 2019, 14:03

      Терентьеву и другим-НЕ ДАЮТ играть сами игроки !

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Фанат Рубина 29 января 2019, 15:27

      Я? Там про голы выше человек поднял тему, я ему ответил, читай внимательнее, не вырывай из контекста)

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Фанат Рубина 29 января 2019, 15:29

      А ты с чем сравниваешь? Где у нас в РПЛ начинают то тогда с футболом?) Нигде?) Из тебя очень плохой аналитик, популизмом занимаешься, а анализа мало)))

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Gek Dement 30 января 2019, 00:00

      Тогда подскажи путь, как молодому игроку в ЛЧ играть?

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > petrucho-spb 30 января 2019, 16:23

      Пробиваться игрой в основной состав, при предыдущих тренерах ему давали шансы в еврокубках. Думаю если будет показывать игру дадут и при Семаке, у клуба политика сейчас на внедрение своих в основу.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 08:08

      Если это "утка" , то она съедобная в отличие от других. Вероятность трансфера высока по многим обстоятельствам. Из "Рубина" в " Зенит" уже давно не тропинка протоптана, а дорога ведёт...

      2
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 29 января 2019, 07:30

      Не к чему он.

      -1
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