Журналист Егоров: «Зенит» договорился о переходе Азмуна»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» в зимнее трансферное окно должен пополнить форвард. Речь идет о нападающем «Рубина» Сердаре Азмуне.

«У «Зенита» есть договоренность по трансферу нападающего. По моей информации, это Азмун», – сказал журналист.