Журналист Егоров: «Зенит» договорился о переходе Азмуна»

Собирать сливки со всех клубов с периферии и затем с ними же и играть, все равно что назначать очередность чемпионов.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что «Зенит» в зимнее трансферное окно должен пополнить форвард. Речь идет о нападающем «Рубина» Сердаре Азмуне.
«У «Зенита» есть договоренность по трансферу нападающего. По моей информации, это Азмун», – сказал журналист.
- Ранее сообщалось, что сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
- Контракт Азмуна с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне иранец провел в РПЛ 14 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.