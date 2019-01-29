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    Ультрас «Шахтера» – Ракицкому: «Рак, выбор не одобряем, но спасибо за прицелы, оптику и другие вещи»

    Ультрас донецкого «Шахтера» прокомментировали переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит» и поблагодарили бывшего игрока любимой команды за помощь с закупкой военного инвентаря.

    «Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи», – было написано в обращении сообщества в твиттере.

    Вскоре пост удалили из аккаунта активных фанатов донецкого клуба.

    • Ракицкий провел в донецком клубе 16 лет.
    • За 325 матчей в составе «Шахтера» защитник забил 14 голов и дважды удалялся.
    • Зарплата защитника в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год.

    Источник: Твиттер болельщиков «Шахтера»

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    29.01.2019 11:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6311

      порт 29 января 2019, 18:34

      Придурки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:28

      Для Зенита ,это хорошее приобретение ,но негатива будет еще много.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:42

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- https://upl.pp.ua/vspres

      -2
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 29 января 2019, 15:31

      Он- футболист, а остальное вообще не стоит смешивания и обсуждения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 29 января 2019, 15:06

      Провокация "патриотистов"

      1
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 29 января 2019, 13:09

      Рак у "Зенита" теперь официально. Два-три года ещё, думаю, протянет...

      1
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 29 января 2019, 12:40

      Лучше б негра бомжи купили( а не хохла

      -3
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > serhio80 29 января 2019, 23:46

      Готов принести свои извинения, если оптика, спальни и прочее оборудование передавались в ДНР и лнр

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 29 января 2019, 12:38

      Футболист, которые снабжает армию "прицелами, оптикой, спальниками и другими вещами", тем самым поддерживая военный конфликт. Интересно. Странно, что Ракицким УЕФА не заинтересовалась.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > BRO_football 29 января 2019, 13:44

      Он же свою армию снабжает :)

      2
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 29 января 2019, 12:37

      ультрас Шахтера, по идее жители Донбасса, пусть и молодежь!!! И что, там получается, тоже фашисты!!!

      -1
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > zabvo9406 29 января 2019, 12:39

      Шахтер уже давно не играет в Донецке. И Ультрасы его не с донбасса

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 января 2019, 12:29

      Политика и футбол вещи не совместимые!

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