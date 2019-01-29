Ультрас «Шахтера» – Ракицкому: «Рак, выбор не одобряем, но спасибо за прицелы, оптику и другие вещи»

Придурки.
Ультрас донецкого «Шахтера» прокомментировали переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит» и поблагодарили бывшего игрока любимой команды за помощь с закупкой военного инвентаря.
«Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи», – было написано в обращении сообщества в твиттере.
Вскоре пост удалили из аккаунта активных фанатов донецкого клуба.
- Ракицкий провел в донецком клубе 16 лет.
- За 325 матчей в составе «Шахтера» защитник забил 14 голов и дважды удалялся.
- Зарплата защитника в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год.