Ультрас «Шахтера» – Ракицкому: «Рак, выбор не одобряем, но спасибо за прицелы, оптику и другие вещи»

Ультрас донецкого «Шахтера» прокомментировали переход защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит» и поблагодарили бывшего игрока любимой команды за помощь с закупкой военного инвентаря.

«Рак, выбор не одобряем. Но спасибо за прицелы, оптику, спальники и другие вещи», – было написано в обращении сообщества в твиттере.

Вскоре пост удалили из аккаунта активных фанатов донецкого клуба.