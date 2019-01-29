Арустамян: «Зенит» заплатил 7 миллионов комиссионных и подъемных при переходе Паредеса из «Ромы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале поделился тем, что боссы «ПСЖ» все еще не согласовал детали комиссионных с агентом хавбека «Зенита» Леандро Паредеса, а также рассказал об ужине Станислава Черчесова с владельцами парижан.

«Когда Паредес переходил в «Зенит» в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам и подъемных игроку достигла около 7 миллионов евро. Все логично: Паредес всегда был лакомым кусочкам для европейских топ-клубов. Но Зенит тогда грамотно воспользовался ситуацией. «Рома» должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП. Зенит довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 миллионов евро. Естественно, возникли другие сопутствующие затраты в виде подъемных и комиссионных.

Прошло полтора года, и аппетиты агентов и игрока не сильно уменьшились. Но «Зенит» четко дал понять: больше никаких выплат агентам и посредникам. Пусть, мол, все берет на себя «ПСЖ». «Зенит» хочет все 45 миллионов на свой счет и никаких трат посредникам. Это логично и правильно. Поэтому «ПСЖ», как бы это смешно ни звучало, сейчас торгуется просто за комиссию агентам. Думаю, что, конечно, доторгуется. Тем более что сам Лео уже считает себя парижанином.

Еще один любопытный факт. Вы, наверное, в курсе, кто владеет «ПСЖ»? Эмир Катара, один богатейших людей мира Тамим бин Хамад Аль-Тани. Перед сделкой в Дохе у него случился ужин с Сергеем Прядкиным и Станиславом Черчесовым, которые сейчас гостят на Кубке «Матч Премьер» в Дохе. Помимо благодарностей за победу на чемпионате мира над Саудовской Аравией (мы знаем, как Катар с ней соперничает – и не только на футбольном поле) Аль-Тани очень интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса. Мол, за кого я торгуюсь уже две недели и стоит ли он 45 млн евро? Видимо, эмир получил положительную оценку талантам аргентинца. Хотя мы знаем, как дипломатичен тренер сборной России в таких вопросах», – написал Арустамян.