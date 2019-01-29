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    Арустамян: «Зенит» заплатил 7 миллионов комиссионных и подъемных при переходе Паредеса из «Ромы»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале поделился тем, что боссы «ПСЖ» все еще не согласовал детали комиссионных с агентом хавбека «Зенита» Леандро Паредеса, а также рассказал об ужине Станислава Черчесова с владельцами парижан.

    «Когда Паредес переходил в «Зенит» в 2017 году, сумма комиссионных агентам и посредникам и подъемных игроку достигла около 7 миллионов евро. Все логично: Паредес всегда был лакомым кусочкам для европейских топ-клубов. Но Зенит тогда грамотно воспользовался ситуацией. «Рома» должна была в июне продавать футболистов, чтобы вписаться в ФФП. Зенит довольно удачно купил игрока у римлян за сумму в районе 22-23 миллионов евро. Естественно, возникли другие сопутствующие затраты в виде подъемных и комиссионных.

    Прошло полтора года, и аппетиты агентов и игрока не сильно уменьшились. Но «Зенит» четко дал понять: больше никаких выплат агентам и посредникам. Пусть, мол, все берет на себя «ПСЖ». «Зенит» хочет все 45 миллионов на свой счет и никаких трат посредникам. Это логично и правильно. Поэтому «ПСЖ», как бы это смешно ни звучало, сейчас торгуется просто за комиссию агентам. Думаю, что, конечно, доторгуется. Тем более что сам Лео уже считает себя парижанином.

    Еще один любопытный факт. Вы, наверное, в курсе, кто владеет «ПСЖ»? Эмир Катара, один богатейших людей мира Тамим бин Хамад Аль-Тани. Перед сделкой в Дохе у него случился ужин с Сергеем Прядкиным и Станиславом Черчесовым, которые сейчас гостят на Кубке «Матч Премьер» в Дохе. Помимо благодарностей за победу на чемпионате мира над Саудовской Аравией (мы знаем, как Катар с ней соперничает – и не только на футбольном поле) Аль-Тани очень интересовался мнением Черчесова о талантах Паредеса. Мол, за кого я торгуюсь уже две недели и стоит ли он 45 млн евро? Видимо, эмир получил положительную оценку талантам аргентинца. Хотя мы знаем, как дипломатичен тренер сборной России в таких вопросах», – написал Арустамян.

    • По неофициальной информации, сумма трансфера составит 47 миллионов евро.
    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года.
    • В составе петербуржцев аргентинец провел 61 матч, забил 10 голов и отдал 15 голевых передач.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    29.01.2019 11:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:18

      Вот здесь Черчесову можно сказать спасибо. Очень дипломатично разрекламировал Паредеса.

      1
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      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:42


      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog

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      Рейтинг: +718

      ДВС 29 января 2019, 13:01

      Одним Паредесом больше для эмира не проблема. Мой инсайд: Аль-Тани хочет купить российский клуб для старшего сына или молодшей жены. Спартак или Динамо рассматривались, судя по российским гостям на ужине.

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 29 января 2019, 12:27

      Всегда очень тонкие и обтекаемые фразы, Саламычу зачет!

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 29 января 2019, 11:44

      Я думаю не доторгуется,а сам торг насчёт комиссионных просто предлог, чтобы не покупать игрока в резерв за сорок лимонов.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 11:37

      Прядкину комиссионные. Остальным никера не давать! Пусть эмир заплатит.

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