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    ЦСКА ведет переговоры о переходе 19-летнего бразильца из «Васку да Гамы»

    ЦСКА может подписать 19-летнего полузащитника «Васку да Гамы» Лукаса Сантоса.

    Стартовый запрос армейцев бразильский клуб отклонил, но по информации источника, московский клуб может предпринять новую попытку приобретения юного футболиста.

    Отмечается, что руководители «Васку да Гамы» продадут талантливого бразильца только в том случае, если получат по-настоящему выгодное предложение, от которого не смогут отказаться.

    • Лукас Сантос привлек внимание армейских селекционеров игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior.
    • Там полузащитник забил пять голов в девяти матчах.
    • Если Сантос перейдет в ЦСКА, то упростят процесс адаптации бразильского новичка два соотечественника – Марио Фернандес и Родриго Бекао.

    Источник: Globo Esporte

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    29.01.2019 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 29 января 2019, 21:36

      Какие соотечественники, Марио - наш, русский ))) у него и паспорт есть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 29 января 2019, 12:36

      Покупка этих 19 летних бразильцев всегда лотерея. Сколько раз уже покупали бесполезных негров...

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 29 января 2019, 09:22

      Очередной Витиньо

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Леха из Твери 29 января 2019, 17:54

      А если Вагнер Лав или Жо? :-)))

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