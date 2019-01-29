ЦСКА ведет переговоры о переходе 19-летнего бразильца из «Васку да Гамы»

Какие соотечественники, Марио - наш, русский ))) у него и паспорт есть.
ЦСКА может подписать 19-летнего полузащитника «Васку да Гамы» Лукаса Сантоса.
Стартовый запрос армейцев бразильский клуб отклонил, но по информации источника, московский клуб может предпринять новую попытку приобретения юного футболиста.
Отмечается, что руководители «Васку да Гамы» продадут талантливого бразильца только в том случае, если получат по-настоящему выгодное предложение, от которого не смогут отказаться.
- Лукас Сантос привлек внимание армейских селекционеров игрой на молодежном турнире Copa São Paulo de Futebol Júnior.
- Там полузащитник забил пять голов в девяти матчах.
- Если Сантос перейдет в ЦСКА, то упростят процесс адаптации бразильского новичка два соотечественника – Марио Фернандес и Родриго Бекао.