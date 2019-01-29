ЦСКА ведет переговоры о переходе 19-летнего бразильца из «Васку да Гамы»

ЦСКА может подписать 19-летнего полузащитника «Васку да Гамы» Лукаса Сантоса.

Стартовый запрос армейцев бразильский клуб отклонил, но по информации источника, московский клуб может предпринять новую попытку приобретения юного футболиста.

Отмечается, что руководители «Васку да Гамы» продадут талантливого бразильца только в том случае, если получат по-настоящему выгодное предложение, от которого не смогут отказаться.