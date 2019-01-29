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    Гвардиола – о словах Вальверде: «Я не буду отвечать. Де Йонг не наш игрок, это не наше дело»

    Пеп Гвардиола ответил на обвинения Эрнесто Вальверде, заявившего, что главный тренер «Манчестер Сити» не имел права «беседовать с игроком, у которого есть контракт с другим клубом».

    Речь о футболисте «Аякса» Френки де Йонге. Молодой полузащитник летом перейдет в «Барселону».

    «Я не буду ничего говорить на эту тему. Он [Эрнесто] мой друг, так что никаких проблем. Де Йонг станет игроком «Барселоны», так что все решено.

    Все большие клубы иногда решают вопросы с футболистами. Такова реальность. Но иногда переходы невозможны. Нам хватает резерва для ближайшей игры против «Ньюкасла», – сказал Гвардиола.

    • 21-летний футболист перешел в каталонский клуб из «Аякса» за 75 миллионов евро, заключив пятилетний контракт.
    • В текущем сезоне де Йонг провел за «Аякс» 28 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
    • Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов.

    Источник: Goal.com

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    29.01.2019 06:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:00

      Нет смысла обвинять Гвардиолу ,если де Йонг переходит в Барселону.

      1
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      Рейтинг: +979

      г.Онега 29 января 2019, 09:07

      28 игр ,4гола 1передача и оценивают в 60лямов, по его действием он этих денег не стоит.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 29 января 2019, 07:08

      Что-то у Пепа хандра началась. То он говорит, что МС не может конкурировать с топами в подписании игроков, то вдруг выясняется, что МС может только стараться приблизиться к уровню лучших команд десятилетия - Барсы, Баварии и Юве, теперь вот это. Либо это гениальная психологическая игра, чтобы снять напряжение с команды и не испытывать присущего фаворитам турнира давления в ПЛ и ЛЧ, либо реально разочаровался в МС, устал. Вполне реален вариант, что шейхи больше не хотят вкладывать астрономические суммы в усиление состава. Рано или поздно это в любом случае произойдет ( интерес потеряют или деньги кончатся вместе с нефтью, её ценностью или банальной сменой власти, элит, а то и очередными действиями внешних сил на Аравийском полуострове).

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Viper for CSKA 29 января 2019, 07:43

      Мс по трансферам любой топклуб переплюнет) но не псж) там вообще с финансовым плей не дружат

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