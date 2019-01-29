Гвардиола – о словах Вальверде: «Я не буду отвечать. Де Йонг не наш игрок, это не наше дело»

Нет смысла обвинять Гвардиолу ,если де Йонг переходит в Барселону.
Пеп Гвардиола ответил на обвинения Эрнесто Вальверде, заявившего, что главный тренер «Манчестер Сити» не имел права «беседовать с игроком, у которого есть контракт с другим клубом».
Речь о футболисте «Аякса» Френки де Йонге. Молодой полузащитник летом перейдет в «Барселону».
«Я не буду ничего говорить на эту тему. Он [Эрнесто] мой друг, так что никаких проблем. Де Йонг станет игроком «Барселоны», так что все решено.
Все большие клубы иногда решают вопросы с футболистами. Такова реальность. Но иногда переходы невозможны. Нам хватает резерва для ближайшей игры против «Ньюкасла», – сказал Гвардиола.
- 21-летний футболист перешел в каталонский клуб из «Аякса» за 75 миллионов евро, заключив пятилетний контракт.
- В текущем сезоне де Йонг провел за «Аякс» 28 матчей, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.
- Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 60 миллионов.