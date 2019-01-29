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    Фарфан: «Перелет в Хабаровск – страшное время»

    Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил о перелете в Хабаровск на матч со «СКА-Хабаровском» в прошлом сезоне. В то время перуанец был уставшим.

    «Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Был невероятно уставшим.

    В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна», – сказал игрок.

    • Фарфан выступает за «Локомотив» с января 2017 года.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок провел 12 матчей, забил три гола, сделал результативный пас.
    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.01.2019 01:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 12:58

      Хабаровск не близко. Конечно такие перелеты выматывают ,а куда деваться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > zigbert 30 января 2019, 13:17

      см. ниже.и спонсоры бы появились.там реально 3-4 неплохие команды набрать можно.а молодым какой стимул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1430

      balam 29 января 2019, 05:48

      если бы чиновники от рфс думали не ж опой,то давно организовали совместную лигу с Китаем или Кореей.нет-надо укроп придумать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 29 января 2019, 04:58

      Ну вот скажите,может ли здравый мужик так ныть?

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Mirak92 29 января 2019, 14:15

      Ну вот скажи, может ли у здравого мужика быть такая аватарка как у тебя? :)))

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      ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 > mdu86 29 января 2019, 15:33

      да, однозначно ********* аватара

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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 29 января 2019, 01:53

      ****** бедняга.....

      2
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