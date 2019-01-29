Фарфан: «Перелет в Хабаровск – страшное время»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил о перелете в Хабаровск на матч со «СКА-Хабаровском» в прошлом сезоне. В то время перуанец был уставшим.

«Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Был невероятно уставшим.

В то время я налетал столько, сколько не летал за всю жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна», – сказал игрок.