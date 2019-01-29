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    Новичок тульского «Арсенала» Коне: «Спуску Каборе не дам. «Краснодару» против нас будет очень сложно»

    Защитник тульского «Арсенала» Бакари Коне дал интервью клубной пресс-службе. Африканец дружит с представителем «Краснодара» Шарлем Каборе.

    «Шарль мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и «Арсенале» в частности. Отметил, что «Арсенал» серьезный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть.

    Уверен, что Шарлю и его «Краснодару» придется очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам», – сказал Коне.

    • Последний клуб Коне до «Арсенала» – турецкий «Анкарагюджю».
    • Больше всего матчей африканец провел за «Генгам» (2006-2011 годы, 112 игр в чемпионате Франции, семь голов).
    • Главное достижение – победа в Кубке Франции с «Лионом» в сезоне-2011/12.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    29.01.2019 00:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1168

      Argon 29 января 2019, 14:48

      «Арсенал» серьезный клуб с большими амбициями?
      Какие амбиции у Арсенала? Я что-то пропустил? 11 место. 3 очка от зоны стыковых.

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 29 января 2019, 13:30

      НАПУГАЛ КАБОРЕ,ФАНТОМАС ТРУДЯГА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 12:40

      Дружба ,дружбой а денежки врозь.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 29 января 2019, 01:41

      После слова "новичок" глаз начинает дёргаться. Надо завязывать новости смотреть )))

      2
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