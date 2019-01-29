Новичок тульского «Арсенала» Коне: «Спуску Каборе не дам. «Краснодару» против нас будет очень сложно»

Защитник тульского «Арсенала» Бакари Коне дал интервью клубной пресс-службе. Африканец дружит с представителем «Краснодара» Шарлем Каборе.

«Шарль мой лучший друг. Мы с ним общаемся практически каждый день, и он очень много положительных слов сказал о чемпионате России и «Арсенале» в частности. Отметил, что «Арсенал» серьезный клуб с большими амбициями, с которым всегда тяжело играть.

Уверен, что Шарлю и его «Краснодару» придется очень сложно, когда мы сыграем с ними весной, спуску я ему точно не дам», – сказал Коне.