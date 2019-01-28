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    Экс-игрок «Лиона» Коне пополнил тульский «Арсенал»

    Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Бакари Коне. Соглашение рассчитано на полтора года.

    Футболист выступает за сборную Буркина-Фасо, провел за нее с 2007 года более 60 матчей. Игроку 31 год.

    • Последний клуб Коне до «Арсенала» – турецкий «Анкарагюджю».
    • Больше всего матчей африканец провел за «Генгам» (2006-2011 годы, 112 игр в чемпионате Франции, семь голов).
    • Главное достижение – победа в Кубке Франции с «Лионом» в сезоне-2011/12.

    Источник: Официальный сайт «Арсенала»

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    28.01.2019 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 января 2019, 00:12

      Удачи ему. Надеюсь принесёт пользу Арсеналу
      Интересно когда его подписывали, ему уточнили в какой именно Arsenal его берут)))

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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Ubuntu 29 января 2019, 23:20

      обязательно должен принести пользу Арсеналу, потому что последние годы в Лионе были неплохи, в целом у него хорошее видение поля, навыки защиты, но для франции уже слабо стало, вот его и втихнули =)

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 28 января 2019, 23:38

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