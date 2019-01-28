Экс-игрок «Лиона» Коне пополнил тульский «Арсенал»

Удачи ему. Надеюсь принесёт пользу Арсеналу
Интересно когда его подписывали, ему уточнили в какой именно Arsenal его берут)))
Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Бакари Коне. Соглашение рассчитано на полтора года.
Футболист выступает за сборную Буркина-Фасо, провел за нее с 2007 года более 60 матчей. Игроку 31 год.
- Последний клуб Коне до «Арсенала» – турецкий «Анкарагюджю».
- Больше всего матчей африканец провел за «Генгам» (2006-2011 годы, 112 игр в чемпионате Франции, семь голов).
- Главное достижение – победа в Кубке Франции с «Лионом» в сезоне-2011/12.