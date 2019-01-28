Журналист Бернье: «Паредес прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта»

Агенты Паредеса на свой кусок хлеба с маслом ещё и чёрной икры хотят намазать, выбивая для себя солидные комиссионные. За оставшиеся 3 дня до закрытия зимнего ТО, полагаю придут к компромиссу, который устроит все заинтересованные стороны.
Журналист Стефен Бернье сообщил, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта с французами. Парижане хотят завершить сделку в ближайшие часы.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель говорил, что ждет аргентинца. Парижане лидируют в Лиге 1.
Источник: Твиттер Стефена Бернье
Бернье работает в агентстве "Информспорт+". Опубликовал более 1000 твитов, имеет 345 подписчиков.