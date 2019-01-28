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    Журналист Бернье: «Паредес прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта»

    Журналист Стефен Бернье сообщил, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прибыл в офис «ПСЖ» для подписания контракта с французами. Парижане хотят завершить сделку в ближайшие часы.

    Ранее главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель говорил, что ждет аргентинца. Парижане лидируют в Лиге 1.

    • По неофициальной информации, сумма трансфера составит 47 миллионов евро.
    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • Футболисту 24 года.

    Источник: Твиттер Стефена Бернье

    Бернье работает в агентстве "Информспорт+". Опубликовал более 1000 твитов, имеет 345 подписчиков.

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    28.01.2019 23:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 29 января 2019, 09:21

      Агенты Паредеса на свой кусок хлеба с маслом ещё и чёрной икры хотят намазать, выбивая для себя солидные комиссионные. За оставшиеся 3 дня до закрытия зимнего ТО, полагаю придут к компромиссу, который устроит все заинтересованные стороны.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 28 января 2019, 23:39

      Журналюги уже каждый шаг по этому трансферу постят ))) Ну в целом понятно, один из самых громких трансферов будет + Зенит бабла норм поднимет.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 23:18

      По утру ждёмс окончательный новостей. Пока всё, как доктор прописал, с окончательным диагнозом...

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