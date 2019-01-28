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    Нобоа – о разгроме от «Спартака», игре «Зенита», дружбе с Семаком

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О восстановлении от травмы

    — Как проходит восстановление?

    — Пока все идет хорошо. По плану. Сегодня у меня как раз пять месяцев и одна неделя с момента получения травмы. Но сейчас рано говорить, когда я уже полноценно смогу тренироваться в общей группе — через неделю, две или через месяц. Пока не знаю. Но чувствую себя все лучше и лучше. Посмотрим, как будет дальше.

    — У вас не бывало мыслей, что если бы вы были на поле, результат команды мог быть другим?

    — Только бог знает. Конечно, я хотел бы помочь команде. Но так бывает. У меня же это первая серьезная травма. Уже даже кричать был готов: больше так не могу! Чуть ли не на поле хотел выскочить. Думал, ну почему у меня болит колено? Я же хочу играть.

    О Кубке «Матч Премьер»

    — Как вам турнир? Насколько целесообразно сейчас играть с такими сильными соперниками?

    — Это хороший турнир. Особенно для людей, которые любят и смотрят футбол. Но для нас это просто товарищеские игры. Конечно, ты хочешь обыграть и «Локомотив», и «Ростов», и «Спартак».

    Но результат важен в официальных матчах. Сначала в Лиге Европы, потом в чемпионате России. Это должны все понимать. Можно выигрывать все мачти во время предсезонки, но потом все провалить. Помните, мы выигрывали и 3:0, и 7:0. А потом вылетели из Лиги Европы, в чемпионате начали проигрывать. И зачем все это? Лучше просто спокойно готовиться к матчам, которые для нас по-настоящему важны.

    О разгроме от «Спартака»

    — После 0:3 от «Спартака» Сергей Семак сказал, что на результат на этом турнире обращать внимания не стоит. Согласны?

    — Конечно, это правда. Тренер знает, чего хочет. Да, неприятно проиграть «Спартаку». Но это тренировочный матч. Состав на поле меняется, все меняется. Пока мы смотрим, что-то корректируем. Здесь не важны победы. Важны очки в матчах чемпионата. Если возьмем три очка в весеннем матче со «Спартаком», это поражение все забудут.

    Об игре «Зенита»

    — На игру «Зенита» тоже внимания обращать не стоит? Она пока расстраивает.

    — Конечно, не надо. Понимаете, у нас есть травмированные. Кто-то еще не готов физически. Еще и Лео — туда-сюда, останется, не останется. Эти две недели в Катаре были очень тяжелыми. Ребята устали. И как я говорил, не только физически. И Лео еще не играл. Что-то поменяется. Наверное, новые футболисты скоро приедут. Поэтому не смотрите, как мы играем сейчас. Мы готовимся к Лиге Европы. Уверен, мы будем прибавлять с каждой тренировкой.

    О дружбе с Сергеем Семаком

    — Как вам Сергей Семак на тренерском посту?

    — Для меня он не только тренер, но и очень большой друг. Я смотрю, как он разговаривает с футболистами, как строит тренировки, как работает над тактикой, как объясняет ошибки. И мне очень нравится его работа.

    Источник: Sport24

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    28.01.2019 17:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:42

      Набирай функционала и игровой кондиции, чтобы весной помочь другу удачно завершить этот сезон.

      4
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 28 января 2019, 18:16

      Вы что, за "Зенит"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 28 января 2019, 18:22

      Ты только проснулся ?... ))) Шахтёр и Зенит за кого я болею. Но уже не так как в молодости за Шахтёр и Динамо К.

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 28 января 2019, 18:28

      Проигрыши на турнире, скорее не разгромы, а отражение неготовности команды к сезону... Они же устали..:))
      Скоро появятся жалобы на адаптацию новичков, а потом и про командную несыгранность... И снова усталость...
      Шарманка играет, а одинаковые песни льются и вытекают... Ежесезонно...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 28 января 2019, 18:34

      Посмотрим, но сейчас нет необходимости форсировать форму. Пройдём или нет "Фенер " это дело десятое. Главное быть уже готовым к мартовскому старту в РПЛ. Отрыва уже нет и права на ошибки проигрыши как в ноябре-декабре у команды нет. Ярик быстро вольётся в команду, он уже на вторых сборах будет работать с "Зенитом". Сейчас опорная зона самая проблемная в команде. Поэтому Нобоа очень нужен будет.

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