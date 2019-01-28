Нобоа – о разгроме от «Спартака», игре «Зенита», дружбе с Семаком

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа дал интервью Sport24. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О восстановлении от травмы

— Как проходит восстановление?

— Пока все идет хорошо. По плану. Сегодня у меня как раз пять месяцев и одна неделя с момента получения травмы. Но сейчас рано говорить, когда я уже полноценно смогу тренироваться в общей группе — через неделю, две или через месяц. Пока не знаю. Но чувствую себя все лучше и лучше. Посмотрим, как будет дальше.

— У вас не бывало мыслей, что если бы вы были на поле, результат команды мог быть другим?

— Только бог знает. Конечно, я хотел бы помочь команде. Но так бывает. У меня же это первая серьезная травма. Уже даже кричать был готов: больше так не могу! Чуть ли не на поле хотел выскочить. Думал, ну почему у меня болит колено? Я же хочу играть.

О Кубке «Матч Премьер»

— Как вам турнир? Насколько целесообразно сейчас играть с такими сильными соперниками?

— Это хороший турнир. Особенно для людей, которые любят и смотрят футбол. Но для нас это просто товарищеские игры. Конечно, ты хочешь обыграть и «Локомотив», и «Ростов», и «Спартак».

Но результат важен в официальных матчах. Сначала в Лиге Европы, потом в чемпионате России. Это должны все понимать. Можно выигрывать все мачти во время предсезонки, но потом все провалить. Помните, мы выигрывали и 3:0, и 7:0. А потом вылетели из Лиги Европы, в чемпионате начали проигрывать. И зачем все это? Лучше просто спокойно готовиться к матчам, которые для нас по-настоящему важны.

О разгроме от «Спартака»

— После 0:3 от «Спартака» Сергей Семак сказал, что на результат на этом турнире обращать внимания не стоит. Согласны?

— Конечно, это правда. Тренер знает, чего хочет. Да, неприятно проиграть «Спартаку». Но это тренировочный матч. Состав на поле меняется, все меняется. Пока мы смотрим, что-то корректируем. Здесь не важны победы. Важны очки в матчах чемпионата. Если возьмем три очка в весеннем матче со «Спартаком», это поражение все забудут.

Об игре «Зенита»

— На игру «Зенита» тоже внимания обращать не стоит? Она пока расстраивает.

— Конечно, не надо. Понимаете, у нас есть травмированные. Кто-то еще не готов физически. Еще и Лео — туда-сюда, останется, не останется. Эти две недели в Катаре были очень тяжелыми. Ребята устали. И как я говорил, не только физически. И Лео еще не играл. Что-то поменяется. Наверное, новые футболисты скоро приедут. Поэтому не смотрите, как мы играем сейчас. Мы готовимся к Лиге Европы. Уверен, мы будем прибавлять с каждой тренировкой.

О дружбе с Сергеем Семаком

— Как вам Сергей Семак на тренерском посту?

— Для меня он не только тренер, но и очень большой друг. Я смотрю, как он разговаривает с футболистами, как строит тренировки, как работает над тактикой, как объясняет ошибки. И мне очень нравится его работа.