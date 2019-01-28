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    Смолов: «Будь я тренером сборной, тоже предпочел бы Дзюбу себе на ЧМ. Я бы принес команде меньше пользы»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сказал, что не испытывает зависти по отношению к Артему Дзюбе, который был основным форвардом сборной России на чемпионате мира-2018.

    На домашнем турнире футболист «Зенита» провел за национальную команду пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Смолов тоже принял участие в пяти встречах, но преимущественно выходил на замену во вторых таймах (кроме встречи с Саудовской Аравией, где сыграл с 1-й по 70-ю минуту) и не отметился результативными действиями.

    «Есть ли какая-то зависть к Дзюбе и к тому, что он сделал на чемпионате мира? Нет. Потому что все, что происходило в целом, я считаю, было действительно чудом. Я понимаю, что тот стиль игры, и тот футбол, который выбрал для себя тренер, для него объективно больше подходит Дзюба. Я даже говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, и если бы я хотел, чтобы моя команда играла в этот футбол, я бы тоже, наверное, выбрал Дзюбу. Предпочел бы Артема себе. Потому что с моими навыками, качеством и умением я бы принес меньше пользы команде на тот момент.

    Какой главный урок я вынес из этой ситуации? Наверное, то, что нельзя почивать на лаврах, так как я помню весь 2018 год: как я к себе относился, как тренировался. Действительно боялся, лишь бы не получить травму. Где-то лишний раз не пойти в стык. Это неправильно. Я рассчитывал, что у меня есть определенный уровень, и, самое главное, что я без травм подойду к ЧМ, а там я себя покажу. К сожалению, расслабляться нельзя и нужно продолжать работать, совершенствоваться, прогрессировать», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 16:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 3 февраля 2019, 11:03

      Мерзавец - обосрал нам всю футбольную историю! Нашёл же момент для пижонства!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 21:25

      Расслабляться нельзя. Сам теперь понял.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 28 января 2019, 18:38

      Если объективно, то вам обоим в сборной делать нечего."""""""""

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 17:50

      Федя, тебе чё, скучно? Такие сегодня перлы выдаёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 28 января 2019, 17:26

      мы до сих пор помним всю пользу, принесенную Федей Смоловым...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 28 января 2019, 17:18

      мажорная куйня ... абсолютный ноль в футоле и в жизни, заготовка для татушек.)))

      3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 28 января 2019, 17:12

      Теперь ты можешь говорить все что угодно. я бы я бы. Вот подошел к черчесу и сказал б чтоб тебя дома оставил.

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