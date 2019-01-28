Смолов: «Будь я тренером сборной, тоже предпочел бы Дзюбу себе на ЧМ. Я бы принес команде меньше пользы»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов сказал, что не испытывает зависти по отношению к Артему Дзюбе, который был основным форвардом сборной России на чемпионате мира-2018.

На домашнем турнире футболист «Зенита» провел за национальную команду пять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Смолов тоже принял участие в пяти встречах, но преимущественно выходил на замену во вторых таймах (кроме встречи с Саудовской Аравией, где сыграл с 1-й по 70-ю минуту) и не отметился результативными действиями.

«Есть ли какая-то зависть к Дзюбе и к тому, что он сделал на чемпионате мира? Нет. Потому что все, что происходило в целом, я считаю, было действительно чудом. Я понимаю, что тот стиль игры, и тот футбол, который выбрал для себя тренер, для него объективно больше подходит Дзюба. Я даже говорил своим родителям и друзьям, что, будь я тренером, и если бы я хотел, чтобы моя команда играла в этот футбол, я бы тоже, наверное, выбрал Дзюбу. Предпочел бы Артема себе. Потому что с моими навыками, качеством и умением я бы принес меньше пользы команде на тот момент.

Какой главный урок я вынес из этой ситуации? Наверное, то, что нельзя почивать на лаврах, так как я помню весь 2018 год: как я к себе относился, как тренировался. Действительно боялся, лишь бы не получить травму. Где-то лишний раз не пойти в стык. Это неправильно. Я рассчитывал, что у меня есть определенный уровень, и, самое главное, что я без травм подойду к ЧМ, а там я себя покажу. К сожалению, расслабляться нельзя и нужно продолжать работать, совершенствоваться, прогрессировать», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.