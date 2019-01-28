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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» не получал предложений из Китая по Фернандо

    По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не получал предложений по трансферу полузащитника Фернандо от китайских клубов.

    Ранее сообщалось, что одна из команд Суперлиги готова заплатить за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро.

    • Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона.
    • В текущем сезоне хавбек провел за москвичей 20 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2019 16:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3609

      александр п 28 января 2019, 17:06

      Заставить тренироваться,сбросить вес.Покруче Паредеса парень будет.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 28 января 2019, 16:35

      Даже если предложение и было , то продавать за 15 млн. ключевого игрока центра поля это как минимум странно , но с другой стороны никто сейчас не может сказать какую роль в Спартаке Кононова будет играть Фернандо , но даже если Олегу Георгиевичу Фернандо будет не очень нужен , то я думаю продавать его за 15 млн. в Китай будет не очень целесообразно , можно будет продать его куда нибудь в Европу миллионов за 20 , а может и больше.

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      Рейтинг: +451

      frizom > hevbn 28 28 января 2019, 18:41

      Сейчас Фернандо неистово гоняют физиотерапевты. Готовят к весне. Из этого становится ясно что клуб не думает продавать его, он нужен на поле в лучших кондициях. Да и Арнольдыч говорил недавно что лидеров не продаем.

      0
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 28 января 2019, 16:25

      "одна из команд Суперлиги" сразу почтой 15 млн евриков федуну отправила, ну и работники почты России не удержались от соблазна.

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