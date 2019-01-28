«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не получал предложений из Китая по Фернандо

Заставить тренироваться,сбросить вес.Покруче Паредеса парень будет.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не получал предложений по трансферу полузащитника Фернандо от китайских клубов.
Ранее сообщалось, что одна из команд Суперлиги готова заплатить за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро.
- Бразилец перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона.
- В текущем сезоне хавбек провел за москвичей 20 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до июля 2021 года.