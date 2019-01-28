«Спорт-Экспресс»: «Спартак» не получал предложений из Китая по Фернандо

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не получал предложений по трансферу полузащитника Фернандо от китайских клубов.

Ранее сообщалось, что одна из команд Суперлиги готова заплатить за 26-летнего футболиста 15 миллионов евро.