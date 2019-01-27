Фернандо может перейти из «Спартака» в клуб из Китая 

Чтобы продать что то не нужное, нужно купить что то нужное.Пока замены Фернандо в центре не вижу.Поэтому вопрос о его продаже преждевременен.
Полузащитник «Спартака» Фернанадо может покинуть команду. Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.
Футболистом интересуется клуб из Китая, его название не уточняется. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Китайский клуб интересовался Фернандо еще во время прошлого трансферного окна, но переговоров о переходе не было.
- В текущем сезоне РПЛ Фернандо сыграл в 13 матчах, забил один гол и отдал три результативных передачи.
- Он выступает за «Спартак» с 2016 года.