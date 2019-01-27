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    Фернандо может перейти из «Спартака» в клуб из Китая 

    Полузащитник «Спартака» Фернанадо может покинуть команду. Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.

    Футболистом интересуется клуб из Китая, его название не уточняется. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Китайский клуб интересовался Фернандо еще во время прошлого трансферного окна, но переговоров о переходе не было.

    • В текущем сезоне РПЛ Фернандо сыграл в 13 матчах, забил один гол и отдал три результативных передачи.
    • Он выступает за «Спартак» с 2016 года.

    Источник: Globo Esporte

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    27.01.2019 21:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 января 2019, 07:56

      Чтобы продать что то не нужное, нужно купить что то нужное.Пока замены Фернандо в центре не вижу.Поэтому вопрос о его продаже преждевременен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 28 января 2019, 07:25

      не отпустят. для начала надо замену подыскать

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 28 января 2019, 05:24

      Бразилец принёс немало пользы красно-белым.Но время идёт и Фернандо не молодеет.Да и молодёжь неплохая на подходе к основе.Так что пока за него дают неплохие деньги бразильца нужно отпускать.Как бы не было жаль.Пусть заработает под завершение карьеры.Идеально было бы если Фернандо доиграл сезон и ушёл летом.Но тут всё будет как наши сумеют договориться с китайцами.Посмотрим...

      1
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Krossmen73 28 января 2019, 09:22

      Фернандо всего 26 лет, вообще то... до завершения карьеры ему еще пахать, как медному котелку))

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 28 января 2019, 03:36

      а потом будут крайних искать,что же команда не играет?чего не хватает?ИГРОКОВ *** ******* НЕ ХВАТАЕТ

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 27 января 2019, 23:39

      Порой решает исход матча , при всех недостатках - надо взвесить все " за " и
      " против "

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2019, 23:23

      20 лямов, можно и подумать при наличии более молодых ребят на карандаше для замены. Всё что ниже, вообще не имеет смысла, Фернандо достаточно хорош и принесёт команде ещё много пользы.

      2
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 22:21

      Зашёл на соседний спортивный сайт. Тема та-же, про переход Фернандо. там 160 откликов на эту новость. здесь всего 5. Это что все уже сбежали??? Не ужели все в Бане?

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 27 января 2019, 22:12

      Да без него и штрафные забивать будет некому.

      0
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      Рейтинг: +44

      Korolevskiy 27 января 2019, 21:52

      Хорошие деньги для Спартака!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 21:43

      Если только в летнее ТО при хорошем предложении. Пока в Китае насыпают много денег, туда ещё будут ездить.

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