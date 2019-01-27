Фернандо может перейти из «Спартака» в клуб из Китая 

Полузащитник «Спартака» Фернанадо может покинуть команду. Об этом сообщает бразильское издание Globo Esporte.

Футболистом интересуется клуб из Китая, его название не уточняется. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Китайский клуб интересовался Фернандо еще во время прошлого трансферного окна, но переговоров о переходе не было.