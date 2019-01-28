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    Смолов: «Хочу извиниться перед страной за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассказал, что помешало ему реализовать пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов в четвертьфинальной встрече с Хорватией на чемпионате мира-2018 (2:2, 3:4 – по пенальти).

    «За неделю до этого мы играли против сборной Испании. И я первым пошел бить, я был спокоен, реально был уверен, что забью. То есть, не то, чтобы я был уверен, что забью, но я, по крайней мере, шел спокойно, зная, куда буду бить. И что, если я пробью, так как умею, то, скорее всего, это будет гол. Даже если вратарь угадает угол.

    Проходит неделя. После этого мы разговариваем со всеми ребятами, обсуждаем во время подготовки к хорватам, и Игорь Акинфеев говорит: «Мы перед матчем готовились, с тренером вратарей смотрели, куда бьют пенальти испанцы. И они пробили все туда, куда мы смотрели видео. Я знал, куда они будут бить. Они пробили все ровно туда, куда я ожидал.

    Мы не тренировали пенальти перед хорватами. Наступает серия пенальти, и начинаю на фоне этого думать: «Окей, я пробил в предыдущем матче влево». А у хорватов вратарь еще такой крупногабаритный [Даниэль Субашич]. Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он сейчас угадает, и я пробью не очень хорошо, а он, скорее всего, будет ждать влево… Куда мне бить? Вправо я не тренировал. Ну и вот, и все. И началось. Сам себя начал раскачивать. Да, на тот момент я был не уверен в своих силах точно.

    По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться или выпендриться. Эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. В принципе, если бы у меня не тряслись коленки, я бы исполнил техническую часть этого пенальти нормально и забил бы его», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 15:38
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 26 июня 2019, 00:04

      не знаешь куда бить ***** со всей дури главное в ворота попади

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 февраля 2019, 15:01

      Спасибо, Федя! Ты всё разложил по полочкам, грамотно и толково. Но, лечиться тебе надо - комплекс у тебя. Сколько времени прошло, а ты всё-то извиняешься. Был ты хреновым пенальтистом и как забивала кончился.

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 февраля 2019, 11:17

      Да забыли уже, Федя. Успехов. Держи удар и двигайся вперёд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 3 февраля 2019, 08:05

      Не ошибается тот, кто ни чего не делает!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 29 января 2019, 03:40

      засунь свои извинения в ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 28 января 2019, 23:31

      если пенальти идет бить игрок, не уверенный в себе, психующий, но отобранный в первые 5-ть тренером, то, простите, стратегически виноват тренер. Или тренерский штаб. Кому как угодно.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 28 января 2019, 20:22

      Хороша ложка к обеду. Ушел уже поезд извиняться

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 19:51

      Не стоит все это относить к напряженности перед пробиванием пенальти. Вратарь тоже нервничает и может допустить ошибку.

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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 28 января 2019, 18:37

      Федя что ты говоришь?Один удар тренировал..куда катимся.В детской секции пацаны ложат в любой угол.А Федя тренировал..Сдыдобища

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 28 января 2019, 18:37

      рано просишь,лет через 50 самое оно будет.Источник: YouTube-канал КсенииСобчак ))вы же понимаете что это он сказал не от сердца?

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