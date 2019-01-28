Смолов: «Хочу извиниться перед страной за незабитый пенальти в матче с Хорватией»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов рассказал, что помешало ему реализовать пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов в четвертьфинальной встрече с Хорватией на чемпионате мира-2018 (2:2, 3:4 – по пенальти).

«За неделю до этого мы играли против сборной Испании. И я первым пошел бить, я был спокоен, реально был уверен, что забью. То есть, не то, чтобы я был уверен, что забью, но я, по крайней мере, шел спокойно, зная, куда буду бить. И что, если я пробью, так как умею, то, скорее всего, это будет гол. Даже если вратарь угадает угол.

Проходит неделя. После этого мы разговариваем со всеми ребятами, обсуждаем во время подготовки к хорватам, и Игорь Акинфеев говорит: «Мы перед матчем готовились, с тренером вратарей смотрели, куда бьют пенальти испанцы. И они пробили все туда, куда мы смотрели видео. Я знал, куда они будут бить. Они пробили все ровно туда, куда я ожидал.

Мы не тренировали пенальти перед хорватами. Наступает серия пенальти, и начинаю на фоне этого думать: «Окей, я пробил в предыдущем матче влево». А у хорватов вратарь еще такой крупногабаритный [Даниэль Субашич]. Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он сейчас угадает, и я пробью не очень хорошо, а он, скорее всего, будет ждать влево… Куда мне бить? Вправо я не тренировал. Ну и вот, и все. И началось. Сам себя начал раскачивать. Да, на тот момент я был не уверен в своих силах точно.

По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться или выпендриться. Эта манера была ввиду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. В принципе, если бы у меня не тряслись коленки, я бы исполнил техническую часть этого пенальти нормально и забил бы его», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.