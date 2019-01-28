Смолов: «Уехал с места ДТП, потому что у меня были просрочены права»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, по какой причине он скрылся с места ДТП, в которое попал летом.

1 августа форвард на автомобиле BMW M5 First Edition стоимостью примерно 9 миллионов рублей врезался в уличное заграждение на одной из улиц Краснодара [инцидент случился до перехода футболиста в «Локомотив»].

«У меня были просроченные права, поэтому я уехал с места ДТП. Я понял, что машина разбита. Я побоялся, она была застрахована КАСКО. Я понимаю, что у меня просрочены права, и мне, скорее всего, соответственно, не выплатит страховая. А потом с утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал сам», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.