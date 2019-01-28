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    Смолов: «Уехал с места ДТП, потому что у меня были просрочены права»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, по какой причине он скрылся с места ДТП, в которое попал летом.

    1 августа форвард на автомобиле BMW M5 First Edition стоимостью примерно 9 миллионов рублей врезался в уличное заграждение на одной из улиц Краснодара [инцидент случился до перехода футболиста в «Локомотив»].

    «У меня были просроченные права, поэтому я уехал с места ДТП. Я понял, что машина разбита. Я побоялся, она была застрахована КАСКО. Я понимаю, что у меня просрочены права, и мне, скорее всего, соответственно, не выплатит страховая. А потом с утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал сам», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 14:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 22:00

      мастак наврать это он умеет

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 28 января 2019, 19:26

      Я был пьян,и без прав.
      Потому всюду прав!

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 28 января 2019, 17:29

      Объяснительная от Феди. Уехал с ДТП, потому что был пьян.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 28 января 2019, 16:18

      И этим он хотел снять негатив, который не забил хорватам пенальти? Или как то изменить к себе отношение? Он бы еще сказал, что живот прихватило и нигде сходить нельзя было. После такого я думаю карьера его быстро закончится...

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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 28 января 2019, 15:56

      Вот какпец как интересно, что эти бараны даже за своими документами не следят....

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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ > Всем привет, я тут время 28 января 2019, 16:20

      а на кой???))))

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 15:53

      Бл@ть, где нарезали этих интервью. Они вместе с журналистом курили. Дешёвый совсем уж пиар.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 15:48

      У меня права в порядке, но я бы тоже уехал.
      Это надо долбо*бом быть что-бы полицию сам себе вызвать и ждать когда подъедут..

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > афоня72 28 января 2019, 19:27

      Следовательно,таковым и являешься,ибо оставление места ДТП -более тяжкая статья.

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 28 января 2019, 15:46

      Читал и хохотал! ))))))))))))))))))))))

      А с юристом ты посоветовался по поводу того, ЧТО соврать, когда спросят "Почему ты уехал с места ДТП?"
      Отмазка у вас на двоих с юристом, мягко говоря, неубедительная получилась.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2019, 15:12

      Нужно меньше, меньше пить, а когда садиться за руль, то накануне ни-ни.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > vladimir-7 28 января 2019, 19:28

      Федя :Чё,я и так не играю,да ещё и не пить???

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 28 января 2019, 15:04

      Профессионально врать, так же как и профессионально играть в футбол, надо уметь. И то и другое у Феди под вопросом. И так для наивного дурачка - просроченные права - есть ничто иное, как их полное отсутствие. А на счет побоялся. ..... грязным носком по фединому хлебалу стоило бы отходить.

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