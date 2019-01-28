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    Смолов: «Год назад отказался переходить в «Вест Хэм». Теперь жалею»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, по каким причинам не перешел в европейский клуб.

    Ранее россиянином интересовались дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм». В итоге в августе 2018 года 28-летний футболист перешел из «Краснодара» в «Локомотив» за 9 миллионов евро.

    «Мой представитель единожды разговаривал со спортивным директором «Реала». Я не углублялся. Разговор был, мне об этом агент сообщил, и я не стал интересоваться подробностями. Если бы это дошло до какой-то конкретики, то, конечно же, я был бы осведомлен о переговорах.

    Из реального у меня был вариант с дортмундской «Боруссией». Я не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И с «Вест Хэмом» год назад. Перед чемпионатом мира я решил не переходить. Не жалею ли сейчас? Жалею.

    Но тут такой момент: у меня была травма весь отпуск, она меня мучила, болела нога. Я прикинул, что мне нужно восстановиться месяц, месяц набрать форму. Я перехожу в совершенно другой чемпионат, совершенно другие скорости, мне нужно адаптироваться. Я вышел на замену – не забил, меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

    В текущем сезоне Смолов провел за москвичей 16 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 13:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +799

      амани 29 января 2019, 12:44

      а тебе болельщики говорили, ПЕРЕХОДИ!, болельщиков слушать нужно.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 21:08

      Мечты Федора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 28 января 2019, 17:32

      Что в Дортмунде, что в Вест Хэме полировал бы лавку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 17:32

      Зато "молотобойцы" наверняка не жалеют...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 28 января 2019, 17:07

      Не жалей, Федя! К этому времени ты бы уже вернулся на родину:)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 января 2019, 16:03

      Да он вест хему шанс подарил)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 28 января 2019, 15:57

      Приход в локомотив - конец карьеры!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 28 января 2019, 15:45

      Эх ты, Федя!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2019, 15:24

      Если ты, Смолов приезжаешь на чемпионат мира совершенно не в
      форме, почему не сказал главному тренеру? Черчесов, совсем слепой
      и не видит в каком состоянии игрок и оставляет его в составе сборной.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 28 января 2019, 15:12

      Какого игрока Вест Хэм упустил прям! И Боруссия, сейчас бы Ройса за пояс как заткнул бы Федор!
      А, если серьезно, то банально зазвездился. Много шуму было, и решил, что игрок. Нормальные команды предлагали сотрудничество, а он нос воротил, ожидая, что Зидан лично за ним приедет и в Реал заберёт. Доворотился теперь до Локомотива.

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