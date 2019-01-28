Смолов: «Год назад отказался переходить в «Вест Хэм». Теперь жалею»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, по каким причинам не перешел в европейский клуб.

Ранее россиянином интересовались дортмундская «Боруссия» и «Вест Хэм». В итоге в августе 2018 года 28-летний футболист перешел из «Краснодара» в «Локомотив» за 9 миллионов евро.

«Мой представитель единожды разговаривал со спортивным директором «Реала». Я не углублялся. Разговор был, мне об этом агент сообщил, и я не стал интересоваться подробностями. Если бы это дошло до какой-то конкретики, то, конечно же, я был бы осведомлен о переговорах.

Из реального у меня был вариант с дортмундской «Боруссией». Я не перешел только из-за того, что там поменялся тренер. И с «Вест Хэмом» год назад. Перед чемпионатом мира я решил не переходить. Не жалею ли сейчас? Жалею.

Но тут такой момент: у меня была травма весь отпуск, она меня мучила, болела нога. Я прикинул, что мне нужно восстановиться месяц, месяц набрать форму. Я перехожу в совершенно другой чемпионат, совершенно другие скорости, мне нужно адаптироваться. Я вышел на замену – не забил, меня перестали выпускать, и я приезжаю на чемпионат мира совершенно не в форме», – сказал Смолов в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак.

В текущем сезоне Смолов провел за москвичей 16 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.