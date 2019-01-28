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    Магнуссон: «Набабкин прозвал меня Магой. Он самый большой шутник в ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал Кирилла Набабкина главным шутником в московском клубе.

    – Кто вас прозвал Магой?

    – Кажется, Наба, Набабкин. Потом Жора (Щенников. – прим. ред) подхватил. Они и объяснили мне, что Мага – это уменьшительная форма имени Магомед.

    – У Набабкина своеобразное чувство юмора.

    – А мне нравится! Кирилл у нас, наверное, самый большой шутник. Постоянно прикалываемся, подтруниваем друг над другом, и это здорово. Если мне нужно срочно с кем-то пошутить, сразу Набабу вычисляю в толпе.

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    Источник: «Чемпионат»

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    28.01.2019 11:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 28 января 2019, 16:56

      РУССКИЙ ЗНАЛ БЫ ....И +БЕРЕЗЫ ВООБЩЕ ОБОССАЛСЯ БЫ СО СМЕХУ)

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      Рейтинг: +393

      jengais 28 января 2019, 14:51

      Набабкин принял эстафету от Березуцких)

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > jengais 28 января 2019, 16:20

      Да согласен, он еще шуток Берез не видел. Надеюсь вернуться когда нибудь в роли тренеров в клуб)

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      Рейтинг: +393

      jengais > EcioAuditore 28 января 2019, 17:32

      их время тоже настанет))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 января 2019, 11:50

      Считаю, что Мага, это уменьшительная форма фамилии Магнуссон.

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