Магнуссон: «Набабкин прозвал меня Магой. Он самый большой шутник в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон назвал Кирилла Набабкина главным шутником в московском клубе.

– Кто вас прозвал Магой?

– Кажется, Наба, Набабкин. Потом Жора (Щенников. – прим. ред) подхватил. Они и объяснили мне, что Мага – это уменьшительная форма имени Магомед.

– У Набабкина своеобразное чувство юмора.

– А мне нравится! Кирилл у нас, наверное, самый большой шутник. Постоянно прикалываемся, подтруниваем друг над другом, и это здорово. Если мне нужно срочно с кем-то пошутить, сразу Набабу вычисляю в толпе.

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