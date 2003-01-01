«Немножко водочки было бы хорошо». Легионеры ЦСКА попробовали русские новогодние блюда

ЦСКА выпустил очередной выпуск своей интернет-передачи «Вечерний Гинер». В нем армейские легионеры пробовали на вкус русские новогодние блюда.

В записи приняли участие Родриго Бекао, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон. Трое из них пришли в команду летом. Посмотреть видео можно ниже.