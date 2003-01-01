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    «Немножко водочки было бы хорошо». Легионеры ЦСКА попробовали русские новогодние блюда

    ЦСКА выпустил очередной выпуск своей интернет-передачи «Вечерний Гинер». В нем армейские легионеры пробовали на вкус русские новогодние блюда.

    В записи приняли участие Родриго Бекао, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон. Трое из них пришли в команду летом. Посмотреть видео можно ниже.

    • Это третий выпуск «Вечернего Гинера».
    • В одном из предыдущих принял участие капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
    • Армейцы в РПЛ идут третьими.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8598

      sssrspartak 35 секунд назад

      нет парни!!тут только водочку надо!!вмажите и все пойдет:салаты икра рыба под шубой.........и т.д и т.п

      0
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      Рейтинг: +156

      Seamus 23 минуты назад

      Странно... исландцы не знают, что такое икра??? Да ну, бред

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Мудакам 29 минут назад

      иностранным это ясно - промес уехал, а все их агитирует!

      0
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      Рейтинг: +27891

      Полная Канистра 31 минуту назад

      у нас вся новогодняя еда только под водочку по другому не получится

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      Рейтинг: +8598

      sssrspartak > Полная Канистра 4 минуты назад

      это да!!только под нее!!

      0
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      Рейтинг: +3132

      vladik12 44 минуты назад

      Видать, у наших застольных яств такой вкус, что непременно хочется накидаться.

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