«Немножко водочки было бы хорошо». Легионеры ЦСКА попробовали русские новогодние блюда

нет парни!!тут только водочку надо!!вмажите и все пойдет:салаты икра рыба под шубой.........и т.д и т.п
ЦСКА выпустил очередной выпуск своей интернет-передачи «Вечерний Гинер». В нем армейские легионеры пробовали на вкус русские новогодние блюда.
В записи приняли участие Родриго Бекао, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон. Трое из них пришли в команду летом. Посмотреть видео можно ниже.
- Это третий выпуск «Вечернего Гинера».
- В одном из предыдущих принял участие капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
- Армейцы в РПЛ идут третьими.