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    Тухель: «ПСЖ» нужны новые игроки! Я волнуюсь»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в парижском клубе.

    «Мы ждем Паредеса. Мне сказали, что трансфер уже урегулирован, но его нет. Я волнуюсь. Нам нужны игроки!

    Может быть, нам нужен даже игрок атаки, так как Неймар травмирован. Подобное было прошлым летом, но сейчас все серьезнее из травм Марко Верратти и Неймара.

    Мы не можем сотворить чудо. Есть нехватка игроков в середине поле. Уже 27 января! Трансферное окно почти закрылось», – сказал Тухель.

    На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 и опережает идущим вторым «Лилль» на 13 очков.

    «ПСЖ» забил 66 голов за 20 туров Лиги 1. Такое случилось впервые за 60 лет

    Тухель: «Я жду Паредеса несколько дней, но его нигде нет»

    Источник: Goal.com

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    28.01.2019 08:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:16

      Если для Лиги 1 это не вызовет проблемы, то в ЛЧ это может сказаться.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 28 января 2019, 13:13

      Учитывая, как работает менеджмент ПСЖ, мне Тухеля уже жалко становится. Рабьо упустили, Вератти травмирован, а им на замену приобрести хотят Паредеса ( за 45!!! млн евро). И то не могут. Со Страсбуром в центре играли Алвес и Дракслер. Как показывать результат в ЛЧ в такой ситуации?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 28 января 2019, 12:53

      кажись тухель -семак одно лицо им всегда мало

      1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 28 января 2019, 09:23

      Сбавил ход Неймар и Ко?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:20

      Волнение тренера понятны, с него ведь будут спрашивать за результат. Лазарет пополняется игроками, а клуб пока нет...

      4
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 28 января 2019, 09:53

      Амбиции тренера задают ему же планку необходимых результатов...
      Да и боссы клуба с болельщиками добавят волнительного томления..:))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 28 января 2019, 10:05

      Да там не столько Тухель сколько шейхи и их окружение вместе с менеджментом в клубе. Одни вкладывают деньги, другие их "осваивают", травмированные ключевые игроки основы, давит ФФП. Надо продавать игроков и покупать других, а в ПСЖ особо не идут, ибо есть другие более весомые и значимые клубы. На завтрак отвлекусь не надолго.

      2
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Рубик Докоян 28 января 2019, 10:08

      Паредес Веррати не замена. И Тухель, это наверняка тоже понимает. Но ему нужны покупки в том числе и на лавку, вот почему имя Паредеса мелькает в его интервью. Я свое мнение ночью написал - могу повторить. Думаю, что Леандро вернется в Зенит.

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