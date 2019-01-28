Тухель: «ПСЖ» нужны новые игроки! Я волнуюсь»

Если для Лиги 1 это не вызовет проблемы, то в ЛЧ это может сказаться.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в парижском клубе.
«Мы ждем Паредеса. Мне сказали, что трансфер уже урегулирован, но его нет. Я волнуюсь. Нам нужны игроки!
Может быть, нам нужен даже игрок атаки, так как Неймар травмирован. Подобное было прошлым летом, но сейчас все серьезнее из травм Марко Верратти и Неймара.
Мы не можем сотворить чудо. Есть нехватка игроков в середине поле. Уже 27 января! Трансферное окно почти закрылось», – сказал Тухель.
На данный момент «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 и опережает идущим вторым «Лилль» на 13 очков.
«ПСЖ» забил 66 голов за 20 туров Лиги 1. Такое случилось впервые за 60 лет
Тухель: «Я жду Паредеса несколько дней, но его нигде нет»