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    Данни – о желании вернуться в «Зенит», Семаке, предложениях «Краснодара» и «Динамо»

    Бывший полузащитник «Зенита» Данни, последним клубом которого был «Маритиму», дал интервью «Спорт-Экспресс». «Бомбардир» выделил главные темы.

    О желании вернуться в «Зенит»

    – Болельщики из нашей страны спрашивают о возможности возвращения в «Зенит»?

    – Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с «Маритиму». Кто-то действительно говорит о «Зените», другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в «Зенит» пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.

    О предложениях от «Краснодара» и «Динамо»

    – Сколько лет еще намерены играть?

    – Пока не решил, ведь уже получил предложения от разных европейских клубов – думаю, какой вариант лучше. Но предпочтение всегда отдам России. Я мог бы остаться, когда закончился контракт с «Зенитом» – «Краснодар» и «Динамо» приглашали. Из уважения к команде из Петербурга отказался.

    О Семаке

    – Верите, что Семак построит мощный коллектив с теми игроками, что есть сейчас?

    – Думаю, да. «Зенит» идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.01.2019 07:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 января 2019, 18:28

      Мигель за чем тебе это сейчас надо? ведь нынешний Зенит заурядная российская команда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 16:49

      Трудно ему сейчас будет играть на высоком уровне. Возраст.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 января 2019, 16:07

      Классный игрок) Помню как он первый гол за зенит забил) МЮ!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 14:42

      Годы идут, и их не остановить..

      3
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 28 января 2019, 13:14

      Данни вполне еще способен расшевелить атаку Зенита, которая спит уже половину сезона.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 28 января 2019, 12:41

      Те которые пишут по поводу "бабла", а остальные что альтруисты, бесплатно играют? Дани действительно в какое-то время обрусел и к нему относились как к своему. Удачи

      2
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      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 28 января 2019, 12:23

      Видимо динамо, не уважал,когда в зенит переходил!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 января 2019, 10:29

      И Данни и Аршавина надо срочно возвращать

      2
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > APchelov 28 января 2019, 21:56

      Зырянова не надо ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:10

      Легионер который лучше и надёжней многих своих, играл себя не жалея. Здоровья и удачи тебе, Мигель.

      8
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 28 января 2019, 09:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно хочет обратно в Зенит ,где он ещё такое бабло будет получать?Балабол

      -5
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > ДяДь ПашА 28 января 2019, 10:25

      Этот балабол пахал за Зенит как трактор ..и своё бабло полностью отработал..

      7
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