Данни – о желании вернуться в «Зенит», Семаке, предложениях «Краснодара» и «Динамо»

Бывший полузащитник «Зенита» Данни, последним клубом которого был «Маритиму», дал интервью «Спорт-Экспресс». «Бомбардир» выделил главные темы.

О желании вернуться в «Зенит»

– Болельщики из нашей страны спрашивают о возможности возвращения в «Зенит»?

– Стал получать много сообщений, когда расторг контракт с «Маритиму». Кто-то действительно говорит о «Зените», другие просто пишут: приезжай играть в Россию. Но я могу вернуться, только если клуб этого захочет, одного моего желания недостаточно. Мне нравится ваша лига, хотел бы вообще не покидать ее и продолжать выступать здесь. Но в «Зенит» пришло новое руководство, многое поменялось. А фанатам хочу сказать, что если бы все зависело только от меня, вернулся бы хоть сейчас.

О предложениях от «Краснодара» и «Динамо»

– Сколько лет еще намерены играть?

– Пока не решил, ведь уже получил предложения от разных европейских клубов – думаю, какой вариант лучше. Но предпочтение всегда отдам России. Я мог бы остаться, когда закончился контракт с «Зенитом» – «Краснодар» и «Динамо» приглашали. Из уважения к команде из Петербурга отказался.

О Семаке

– Верите, что Семак построит мощный коллектив с теми игроками, что есть сейчас?

– Думаю, да. «Зенит» идет первым чемпионате, продолжает выступать в Лиге Европы. У Семака есть все нужные качества, чтобы сделать клуб самым сильным в России. Это хороший тренер.