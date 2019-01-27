Солари: «Бензема играет через боль, он отдает команде почти все»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением об игре форварда Карима Бензема.

«У него было много взлетов в карьере, и сейчас он в отличной форме. Он очень опасен в том, как понимает футбол и делает всех вокруг себя сильнее. Он отдает почти все команде и играет через боль. Он один из лучших в мире на своей позиции», – сказал Солари.