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    Солари: «Бензема играет через боль, он отдает команде почти все»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился мнением об игре форварда Карима Бензема.

    «У него было много взлетов в карьере, и сейчас он в отличной форме. Он очень опасен в том, как понимает футбол и делает всех вокруг себя сильнее. Он отдает почти все команде и играет через боль. Он один из лучших в мире на своей позиции», – сказал Солари.

    • Бензема получил перелом мизинца правой руки в матче 19-го тура Примеры с «Бетисом».
    • Форварду не потребовалась операция, он играть.

    Источник: Marca

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    27.01.2019 21:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 28 января 2019, 11:33

      "Он играть.
      Он быстро бегать и бить по мяч нога."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 января 2019, 23:35

      Набирут по объявление переводчиков

      0
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 27 января 2019, 22:16

      Автор убейся

      0
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      Рейтинг: +1232

      mama1991 27 января 2019, 22:12

      он отдает команде почти все команде»

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