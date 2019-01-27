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    Полузащитник «Брайтона» Норманн близок к переходу в «Ростов»

    Полузащитник «Брайтона» Матиас Норманн в ближайшее время станет игроком «Ростова». По информации TV2.no, 22-летний норвежец попрощался с игроками клуба.

    Норманн ни разу не играл за первую команду. Он выступает в молодежном первенстве, где в этом сезоне провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

    Полузащитник перешел в «Брайтон» летом 2017 года из норвежского клуба «Буде-Глимт».

    Источник: TV2.no

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    27.01.2019 17:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 28 января 2019, 00:44

      Я конечно понимаю,что Саша Гацкан не вечен,что замена ему нужна,что новобранец из АПЛ,что перспективный,но 1,7 еврейских ляма за него не дорого?

      1
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 28 января 2019, 00:05

      Хороший опорник в Ростове пригодится. Наставник есть, желание есть, играет плотно и цепко, движение и дыхалка норм. Не переведутся Гацканы на Дону.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 января 2019, 22:43

      Через полгода его Зенит купит у Ростова! В Ростове все играть начинают!

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 27 января 2019, 22:16

      Не знаю этого футболиста,где он и как может?

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 27 января 2019, 19:10

      А чё, не плохо

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