Полузащитник «Брайтона» Норманн близок к переходу в «Ростов»

Полузащитник «Брайтона» Матиас Норманн в ближайшее время станет игроком «Ростова». По информации TV2.no, 22-летний норвежец попрощался с игроками клуба.

Норманн ни разу не играл за первую команду. Он выступает в молодежном первенстве, где в этом сезоне провел 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Полузащитник перешел в «Брайтон» летом 2017 года из норвежского клуба «Буде-Глимт».