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    Жардим отказал клубу АПЛ ради возвращения в «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отказал неназванному клубу АПЛ, чтобы вернуться во французскую команду, сообщает Téléfoot.

    В октябре 2018 года «Монако» уволил Жардима с поста главного тренера. После этого 44-летний португалец получил два предложения из Китая и одно – из Англии.

    25 января красно-белые объявили о возвращении Жардима в команду. По данным источника, зарплата специалиста осталась прежней – 4 миллиона евро в год.

    • На данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.
    • По итогам сезона-2016/17 команда под руководством Жардима стала чемпионом Франции.

    Источник: Téléfoot

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    27.01.2019 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 января 2019, 14:37

      Возвращаться в родные стены всегда приятно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 27 января 2019, 17:28

      Ну он же с детства за Монако болел...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2019, 16:42

      как бы потом не пожалел

      0
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