Жардим отказал клубу АПЛ ради возвращения в «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отказал неназванному клубу АПЛ, чтобы вернуться во французскую команду, сообщает Téléfoot.

В октябре 2018 года «Монако» уволил Жардима с поста главного тренера. После этого 44-летний португалец получил два предложения из Китая и одно – из Англии.

25 января красно-белые объявили о возвращении Жардима в команду. По данным источника, зарплата специалиста осталась прежней – 4 миллиона евро в год.