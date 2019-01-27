Жардим отказал клубу АПЛ ради возвращения в «Монако»

Возвращаться в родные стены всегда приятно.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим отказал неназванному клубу АПЛ, чтобы вернуться во французскую команду, сообщает Téléfoot.
В октябре 2018 года «Монако» уволил Жардима с поста главного тренера. После этого 44-летний португалец получил два предложения из Китая и одно – из Англии.
25 января красно-белые объявили о возвращении Жардима в команду. По данным источника, зарплата специалиста осталась прежней – 4 миллиона евро в год.
- На данный момент «Монако» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Лиги 1.
- По итогам сезона-2016/17 команда под руководством Жардима стала чемпионом Франции.