«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» интересуются Бергвейном. ПСВ хочет получить за трансфер 25 миллионов

Нападающий ПСВ Стевен Бергвейн может стать игроком «Манчестер Юнайтед» или «Баварии». Как сообщает Sky Sports со ссылкой на The Metro, голландский клуб хочет получить от продажи 21-летнего игрока 25 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер направил скаутов в Голландию, чтобы просмотреть футболиста.