«Манчестер Юнайтед» может предложить 28 миллионов за форварда ПСВ Бергвейна

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим ПСВ Стевеном Бергвейном.
Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер направит скаутов, чтобы они просмотрели 21-летнего футболиста после возобновления чемпионата Голландии в эти выходные.
По информации The Sun, «Юнайтед» готов предложить за голландца 25 миллионов фунтов стерлингов (около 28 миллионов евро).
- Контракт форварда с клубом из Эйндховена рассчитан до июля 2022 года.
- В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 24 матча, записав на свой счет 10 голов и восемь результативных передач.