«Манчестер Юнайтед» может предложить 28 миллионов за форварда ПСВ Бергвейна

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим ПСВ Стевеном Бергвейном.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер направит скаутов, чтобы они просмотрели 21-летнего футболиста после возобновления чемпионата Голландии в эти выходные.

По информации The Sun, «Юнайтед» готов предложить за голландца 25 миллионов фунтов стерлингов (около 28 миллионов евро).