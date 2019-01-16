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    «Манчестер Юнайтед» может предложить 28 миллионов за форварда ПСВ Бергвейна

    «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим ПСВ Стевеном Бергвейном.

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер направит скаутов, чтобы они просмотрели 21-летнего футболиста после возобновления чемпионата Голландии в эти выходные.

    По информации The Sun, «Юнайтед» готов предложить за голландца 25 миллионов фунтов стерлингов (около 28 миллионов евро).

    • Контракт форварда с клубом из Эйндховена рассчитан до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне Бергвейн провел за ПСВ 24 матча, записав на свой счет 10 голов и восемь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    16.01.2019 18:52
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