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    Орлов: «Паредесу не нравится «Зенит». Он считает, что для него это низкий уровень»

    Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об уходе полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита». Аргентинец прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

    – У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками. Опыт «Динамо» с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в «Зените» пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!

    – Тем не менее, в начале разговора вы назвали именно Паредеса ключевым игроком «Зенита».

    – Да, по своим характеристикам он действительно лучший игрок команды. Ведь неслучайно его покупает «ПСЖ». Но этот парень не для «Зенита».

    – Почему?

    – Ему не нравится «Зенит», он считает, что для него это низкий уровень. Что ж, его право так думать. Он творческий человек, сам выбирает, где ему играть.

    – Может быть, не стоило его сейчас продавать, раз он ключевой игрок?

    – Да он уже практически продан! И зачем его держать, если он не хочет? Вы что, смеетесь что ли? Жена Паредеса уже выложила фото семьи на фоне Лувра. Все тут ясно. И я понимаю позицию Семака: если игрок не хочет, пусть уходит как можно раньше. А деньги от его продажи пойдут на новичков.

    • За «Зенит» Паредес выступал с лета 2017 года.
    • Трансфер в «ПСЖ» оценивается в 47 миллионов евро. По контракту аргентинец будет зарабатывать 5 миллионов в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2019 13:33
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 27 января 2019, 22:21

      ЗА эти бабосы его нужно было продавать в не зависимости кто чего хочет. Правильно, что продали (почти) Главное замену адекватную найти.

      0
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 27 января 2019, 19:45

      Тухлый Гена обиделся??

      -2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 января 2019, 19:06

      Если он мучился играя в Зените ,то сделали все правильно. Все хорошо и с выгодой.

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 января 2019, 18:50

      То, что делает Зенит на трансферном рынке последние года три, ничего кроме недоумения не вызывает... Логики нет вообще. Заболотные, Оздоевы, Нагибулины :) в перемешку со всяким латиноамериканским сбродом...

      2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 27 января 2019, 18:12

      Орлов ещё тот эксперт) Знает, что думает, следит за постами жены)))

      3
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 27 января 2019, 17:17

      Сам лучше что ли ?

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 27 января 2019, 16:33

      Бизнес составляющая совремённого футбольного хозяйства нынче неотделима от спортивной жизни. Если Зенит провернёт выгодную сделку с продажей Паредеса, клуб конечно потеряет качественного игрока, но нужно идти вперёд. Не он первый, не он последний с кем расстаёмся, а болельщики ещё увидят новых звёзд.

      3
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      Рейтинг: +351

      Константинн 27 января 2019, 16:29

      Для любого более менее хорошего игрока, который хочет развиваться в футбольном плане, выступать за АО зенит должно быть неприемлемо. Это как будучи проф. футболистом играть за какую-нибудь фирму по продаже электроинструмента, к примеру. Чем занимается АО зенит - продает билеты на матч, атрибутику и перепродает игроков.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 27 января 2019, 16:26

      Трудновато теперь будет Зеньке чемпионом стать.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Леха из Твери 27 января 2019, 16:47

      Миссия не выполнима-5

      -1
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      Рейтинг: +20

      warawara 27 января 2019, 16:22

      Я бы тоже свалил и поиграл с Неймаром, мбапе ди Марией в лиге чемпионов против мю и тд где круглый год хорошая погода. При всем уважении зенит не уровень псж

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