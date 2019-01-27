Орлов: «Паредесу не нравится «Зенит». Он считает, что для него это низкий уровень»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал об уходе полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита». Аргентинец прилетел в Париж для подписания контракта с «ПСЖ».

– У клуба должна быть своя линия, своя стратегия. Нужно усиливаться точечно, а не брать аргентинцев пачками. Опыт «Динамо» с португальцами ничему не научил что ли? А сейчас в «Зените» пять аргентинцев… Ну как такое возможно?!

– Тем не менее, в начале разговора вы назвали именно Паредеса ключевым игроком «Зенита».

– Да, по своим характеристикам он действительно лучший игрок команды. Ведь неслучайно его покупает «ПСЖ». Но этот парень не для «Зенита».

– Почему?

– Ему не нравится «Зенит», он считает, что для него это низкий уровень. Что ж, его право так думать. Он творческий человек, сам выбирает, где ему играть.

– Может быть, не стоило его сейчас продавать, раз он ключевой игрок?

– Да он уже практически продан! И зачем его держать, если он не хочет? Вы что, смеетесь что ли? Жена Паредеса уже выложила фото семьи на фоне Лувра. Все тут ясно. И я понимаю позицию Семака: если игрок не хочет, пусть уходит как можно раньше. А деньги от его продажи пойдут на новичков.