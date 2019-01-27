«Бавария» готова доплатить «Штутгарту» 10 миллионов, чтобы получить зимой Павара

«Бавария» хочет заполучить защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара этой зимой.

Французский футболист перейдет в стан мюнхенцев в летнее трансферное окно. Клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

«Бавария» готова доплатить еще 10 миллионов, чтобы Павар перешел в команду уже сейчас.