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    «Бавария» готова доплатить «Штутгарту» 10 миллионов, чтобы получить зимой Павара

    «Бавария» хочет заполучить защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара этой зимой.

    Французский футболист перейдет в стан мюнхенцев в летнее трансферное окно. Клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.

    «Бавария» готова доплатить еще 10 миллионов, чтобы Павар перешел в команду уже сейчас.

    • Игрок подпишет с «Баварией» контракт на пять лет.
    • В составе сборной Франции Павар выиграл чемпионат мира-2018.
    • В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 14 матчей, но не отметился результативными действиями.

    Источник: France Football

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    27.01.2019 08:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 января 2019, 11:15

      Неоправданно, 10 миллионов за пол сезона. Не стиль Баварии. Да и не до такой степени он нужен зимой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 09:18

      Желание понятно и оправдано. Надо бодаться с Боруссией Д. за чемпионский титул В Германии и в 1/8 финала ЛЧ с "Ливером".

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