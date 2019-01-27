«Бавария» готова доплатить «Штутгарту» 10 миллионов, чтобы получить зимой Павара

Неоправданно, 10 миллионов за пол сезона. Не стиль Баварии. Да и не до такой степени он нужен зимой.
«Бавария» хочет заполучить защитника «Штутгарта» Бенжамена Павара этой зимой.
Французский футболист перейдет в стан мюнхенцев в летнее трансферное окно. Клубы уже договорились о сделке. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро.
«Бавария» готова доплатить еще 10 миллионов, чтобы Павар перешел в команду уже сейчас.
- Игрок подпишет с «Баварией» контракт на пять лет.
- В составе сборной Франции Павар выиграл чемпионат мира-2018.
- В этом сезоне Бундеслиги защитник провел 14 матчей, но не отметился результативными действиями.