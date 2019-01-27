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    Мельгарехо: «У меня нейтральное отношение к Каррере»

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

    «У меня нейтральное отношение к Каррере. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой – я не всегда играл и вряд ли мог быть этим довольным – как и любой профессиональный футболист. Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики.

    В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях», – цитирует 28-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».

    • Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября прошлого года.
    • В этом сезоне Мельгарехо забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх на клубном уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.01.2019 01:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 27 января 2019, 10:31

      Без упоминания Карреры, интервью не интервью.))
      Журналисты, такие журналисты.

      2
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 27 января 2019, 07:30

      Да, сейчас Мельгарехо практически незаменимый на левом фланге игрок. А если вдруг надумает расслабиться, то масса молодежи на подходе. )

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