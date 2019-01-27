Мельгарехо: «У меня нейтральное отношение к Каррере»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

«У меня нейтральное отношение к Каррере. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой – я не всегда играл и вряд ли мог быть этим довольным – как и любой профессиональный футболист. Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики.

В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях», – цитирует 28-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».