Мельгарехо: «У меня нейтральное отношение к Каррере»

Без упоминания Карреры, интервью не интервью.))
Журналисты, такие журналисты.
Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо рассказал о своем отношении к бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.
«У меня нейтральное отношение к Каррере. С одной стороны, не было проблем в отношениях с Массимо, мы уважали друг друга. С другой – я не всегда играл и вряд ли мог быть этим довольным – как и любой профессиональный футболист. Но продолжал тренироваться, ждал своего шанса и постепенно получал все больше игровой практики.
В конце концов при позднем Каррере я играл достаточно. Что могу сказать? Желаю Массимо успехов в дальнейшем. Сложится – еще увидимся на футбольных полях», – цитирует 28-летнего хавбека «Спорт-Экспресс».
- Каррера был уволен из «Спартака» 22 октября прошлого года.
- В этом сезоне Мельгарехо забил четыре мяча и сделал две результативные передачи в 20 играх на клубном уровне.