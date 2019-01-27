Скалони – об участии Месси в Кубке Америки: «Не могу сейчас думать об этом»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался относительно возвращения в национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси перед Кубком Америки.

«Конечно, мы поговорим с Лео перед мартовскими играми. Как и многие партнеры по команде, он следил за результатами жеребьевки, я это точно знаю. Когда придет время, мы поговорим с ним.

Но пока Месси не возвращался в команду. На данный момент я не могу об этом думать, потому что не знаю, что произойдет. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Мы настроены позитивно на этот счет», – цитирует 40-летнего специалиста sport.es.