Скалони – об участии Месси в Кубке Америки: «Не могу сейчас думать об этом»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался относительно возвращения в национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси перед Кубком Америки.
«Конечно, мы поговорим с Лео перед мартовскими играми. Как и многие партнеры по команде, он следил за результатами жеребьевки, я это точно знаю. Когда придет время, мы поговорим с ним.
Но пока Месси не возвращался в команду. На данный момент я не могу об этом думать, потому что не знаю, что произойдет. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Мы настроены позитивно на этот счет», – цитирует 40-летнего специалиста sport.es.
- Кубок Америки-2019 пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
- Месси временно приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.