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    Скалони – об участии Месси в Кубке Америки: «Не могу сейчас думать об этом»

    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался относительно возвращения в национальную команду форварда «Барселоны» Лионеля Месси перед Кубком Америки.

    «Конечно, мы поговорим с Лео перед мартовскими играми. Как и многие партнеры по команде, он следил за результатами жеребьевки, я это точно знаю. Когда придет время, мы поговорим с ним.

    Но пока Месси не возвращался в команду. На данный момент я не могу об этом думать, потому что не знаю, что произойдет. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Мы настроены позитивно на этот счет», – цитирует 40-летнего специалиста sport.es.

    • Кубок Америки-2019 пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.
    • Месси временно приостановил выступления за сборную Аргентины после чемпионата мира в России.

    Источник: Sport.es

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    27.01.2019 01:35
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