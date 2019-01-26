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    Don Balon: «Барселона» интересуется Мертенсом

    Форвард «Наполи» Дрис Мертенс может стать игроком «Барселоны», сообщает Don Balon.

    По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 31-летнего бельгийца ближайшим летом.

    • В этом сезоне Мертенс забил 11 мячей и сделал семь результативных передач в 25 играх за «Наполи».
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    26.01.2019 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 08:22

      У "Барсы" есть такого же возраста забивной Луис Суарес. Если ему и ищет клуб замену, то будет искать среди игроков гораздо моложе.

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