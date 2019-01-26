Don Balon: «Барселона» интересуется Мертенсом

У "Барсы" есть такого же возраста забивной Луис Суарес. Если ему и ищет клуб замену, то будет искать среди игроков гораздо моложе.
Форвард «Наполи» Дрис Мертенс может стать игроком «Барселоны», сообщает Don Balon.
По информации источника, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием 31-летнего бельгийца ближайшим летом.
- В этом сезоне Мертенс забил 11 мячей и сделал семь результативных передач в 25 играх за «Наполи».
- Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2020 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.