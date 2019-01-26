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    Mirror: Коутиньо будет главной трансферной целью для «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать игроком «ПСЖ», сообщает Mirror.

    По информации издания, 26-летний хавбек будет главной трансферной целью парижан ближайшим летом. Чемпион Франции постарается отомстить каталонскому клубу, который выиграл борьбу за Френки де Йонга («Аякс»).

    • В этом сезоне Коутиньо забил шесть мячей и сделал пять результативных передач в 28 играх за «Барселону».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

    Источник: Mirror

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    26.01.2019 21:33
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 января 2019, 22:40

      Отомстить? ЛОЛ
      Во-первых, Коут явно не блещет, и его продажа за 150 млн - это благо, а не месть. Хотя, разумеется, не скажу, что у него нет будущего в клубе и он не нужен, но на роль важного и, тем более, незаменимого, он не тянет. Поэтому, если ПСЖ реально предложит 150 млн, лучше продать и за эти деньги взять того же Эриксена.
      Во-вторых, нужно не мстить, а брать реванш на поле, у нас тут футбол, это спортивная игра, если кто забыл. Но мне крайне сложно представить ситуацию, при которой ПСЖ выбьет Барсу из еврокубков или выиграет ЛЧ. Поэтому это пустое сотрясание воздуха.
      В-третьих, в своё время я уже слышал угрозы от шейха выкупить у Барсы Месси. То вообще было жалкое зрелище, ибо нефтемагнат не понимал, что не всё в этом мире можно купить за деньги. И трансфер Неймара показывает, что он так этого и не понял. Он старается купить титулы, а их нужно выигрывать.
      Курам на смех.

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 22:35

      Да уж, скатертью дорога. Молодой самовлюблённый нарцисс. Игры на команду ноль, только одни обиды и амбиции. ПСЖ становиться командой непризнанных генееев-мажоров.

      1
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      Рейтинг: +11

      d1mitry > Yev 26 января 2019, 22:50

      Уважаемый, скатертью дорога? Стать приоритетной целью и иметь желание перейти 2 разные вещи, прежде чем вбрасывать свой высер, подумай головой

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 21:43

      Блин, как в том анекдоте: " А я бы мстила, мстила, мстила... Вот отомстят "Барсе", если купят у них за 150 лямов или немного меньше игрока, который пока там не блещет, как играя в " Ливере". Для начала пусть продадут более чем на 200 лямов своих лидеров или группу игроков, мстительные вы наши...

      2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 26 января 2019, 21:40

      Забирайте не жалко

      2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 26 января 2019, 21:35

      Их за ФФП не исключают из ЛЧ???

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > VVadic 26 января 2019, 21:41

      С каого это, они просто дадут деньги Коуту и тот просто выкупит себя у Барсы и перейдет бесплатно в ПСЖ, такая схема была и с Неймаром и никакого запрета

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > VVadic 26 января 2019, 22:29

      Пока не исключают , но им действительно надо продавать кого то из лидеров , так что не думаю что этот трансфер реалистичен ...

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