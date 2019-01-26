Mirror: Коутиньо будет главной трансферной целью для «ПСЖ»

Отомстить? ЛОЛ
Во-первых, Коут явно не блещет, и его продажа за 150 млн - это благо, а не месть. Хотя, разумеется, не скажу, что у него нет будущего в клубе и он не нужен, но на роль важного и, тем более, незаменимого, он не тянет. Поэтому, если ПСЖ реально предложит 150 млн, лучше продать и за эти деньги взять того же Эриксена.
Во-вторых, нужно не мстить, а брать реванш на поле, у нас тут футбол, это спортивная игра, если кто забыл. Но мне крайне сложно представить ситуацию, при которой ПСЖ выбьет Барсу из еврокубков или выиграет ЛЧ. Поэтому это пустое сотрясание воздуха.
В-третьих, в своё время я уже слышал угрозы от шейха выкупить у Барсы Месси. То вообще было жалкое зрелище, ибо нефтемагнат не понимал, что не всё в этом мире можно купить за деньги. И трансфер Неймара показывает, что он так этого и не понял. Он старается купить титулы, а их нужно выигрывать.
Курам на смех.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать игроком «ПСЖ», сообщает Mirror.
По информации издания, 26-летний хавбек будет главной трансферной целью парижан ближайшим летом. Чемпион Франции постарается отомстить каталонскому клубу, который выиграл борьбу за Френки де Йонга («Аякс»).
- В этом сезоне Коутиньо забил шесть мячей и сделал пять результативных передач в 28 играх за «Барселону».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.