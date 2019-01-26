Mirror: Коутиньо будет главной трансферной целью для «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может стать игроком «ПСЖ», сообщает Mirror.

По информации издания, 26-летний хавбек будет главной трансферной целью парижан ближайшим летом. Чемпион Франции постарается отомстить каталонскому клубу, который выиграл борьбу за Френки де Йонга («Аякс»).