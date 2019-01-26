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    «Привет, Антоха». «Спартак» отметил действия Промеса в игре с «Леванте»

    «Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Квинси Промеса с удачной игрой в матче 21-го тура Примеры против «Леванте».

    «Привет, Антоха! Квинси Промес сегодня зажигал за «Севилью», – написано в сообщении московского клуба.

    • В матче с «Леванте» Промес отметился голом, ассистом, заработанным и нереализованным пенальти.
    • После 21-го сыгранного матча «Севилья» делит с «Реалом» 3-4 место в турнирной таблице Ла Лиги.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    26.01.2019 19:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +423

      Drapik 26 января 2019, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      новость ни о чем на
      бывший спартаковский голланский негр забил за севилью
      и что?

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 26 января 2019, 21:47

      Они про Антоху Глушакова писали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 января 2019, 21:46

      Партнеры стали замечать! А значит все получится! Удачи Антоха!!!

      2
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 26 января 2019, 21:13

      Молодец )) В старте бы по чаще выпускали, и забивал бы больше )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 21:08

      Отчаиваться не надо и успех придет.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 26 января 2019, 20:29

      Теперь уж точно камбэка не будет. Но за Антоху очень рад! Попал в хороший клуб и преодолел все трудности. Мы конечно за ним очень скучаем, но Спартаку надо строить новую команду, с нашими молодыми воспитанниками и новым грамотным тренером.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2019, 19:45

      а всё таки он ещё у нас спартаковец хоть и покинул нас

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 26 января 2019, 19:43

      Промес молодец.Рад за него.Удачи в следующих матчах.

      5
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