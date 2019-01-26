«Привет, Антоха». «Спартак» отметил действия Промеса в игре с «Леванте»

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бывший спартаковский голланский негр забил за севилью
и что?
«Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Квинси Промеса с удачной игрой в матче 21-го тура Примеры против «Леванте».
«Привет, Антоха! Квинси Промес сегодня зажигал за «Севилью», – написано в сообщении московского клуба.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.
- В матче с «Леванте» Промес отметился голом, ассистом, заработанным и нереализованным пенальти.
- После 21-го сыгранного матча «Севилья» делит с «Реалом» 3-4 место в турнирной таблице Ла Лиги.