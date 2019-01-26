«Привет, Антоха». «Спартак» отметил действия Промеса в игре с «Леванте»

«Спартак» поздравил своего бывшего полузащитника Квинси Промеса с удачной игрой в матче 21-го тура Примеры против «Леванте».

«Привет, Антоха! Квинси Промес сегодня зажигал за «Севилью», – написано в сообщении московского клуба.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 января 2019 г.