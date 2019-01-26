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    Лингард не забил пенальти, который мог принести болельщикам 500 фунтов. Англичанин отдал им 600

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял участие в передаче Soccer AM на Sky Sports.

    По условию конкурса, в случае реализации Лингардом пенальти болельщики «Уимблдона» получили бы 500 фунтов от телеканала. Голкипер отбил удар 26-летнего игрока.

    Англичанин отдал им собственные 600 фунтов на парковке после съемок.

    Вчера, 26 января, Лингард забил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала». Мяч стал для него пятым в 24 матчах нынешнего сезона. У хавбека также три результативные передачи.

    Источник: SkySports

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    26.01.2019 17:39
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