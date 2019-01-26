Лингард не забил пенальти, который мог принести болельщикам 500 фунтов. Англичанин отдал им 600

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард принял участие в передаче Soccer AM на Sky Sports.

По условию конкурса, в случае реализации Лингардом пенальти болельщики «Уимблдона» получили бы 500 фунтов от телеканала. Голкипер отбил удар 26-летнего игрока.

Англичанин отдал им собственные 600 фунтов на парковке после съемок.

Вчера, 26 января, Лингард забил гол в матче 1/16 финала Кубка Англии против «Арсенала». Мяч стал для него пятым в 24 матчах нынешнего сезона. У хавбека также три результативные передачи.