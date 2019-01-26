Промес не реализовал пенальти в ворота «Леванте», но забил с добивания и дэбнул во время празднования

«Севилья» обыграла «Леванте» со счетом 5:0 в матче 21 тура чемпионата Испании.

На первой добавленной минуте отличился нападающий Квинси Промес. Голкипер каталонцев Ойер отразил его удар с пенальти, но 27-летний голландец забил с добивания. Промес дэбнул (популярное движение из танцев) во время празднования.

Игрок также отдал голевую передачу на Андре Силву (60 минута) и заработал пенальти, который на 78 минуте реализовал Пабло Сарабия.

Мяч стал для Промеса первым в Примере после перехода из «Спартака» в августе за 20 миллионов евро. В других турнирах он забил три гола. Количество матчей в текущем сезоне – 35.

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