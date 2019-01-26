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    Промес не реализовал пенальти в ворота «Леванте», но забил с добивания и дэбнул во время празднования

    «Севилья» обыграла «Леванте» со счетом 5:0 в матче 21 тура чемпионата Испании.

    На первой добавленной минуте отличился нападающий Квинси Промес. Голкипер каталонцев Ойер отразил его удар с пенальти, но 27-летний голландец забил с добивания. Промес дэбнул (популярное движение из танцев) во время празднования.

    Игрок также отдал голевую передачу на Андре Силву (60 минута) и заработал пенальти, который на 78 минуте реализовал Пабло Сарабия.

    Мяч стал для Промеса первым в Примере после перехода из «Спартака» в августе за 20 миллионов евро. В других турнирах он забил три гола. Количество матчей в текущем сезоне – 35.

    Права на изображения принадлежат beIN SPORTS.

    Источник: Твиттер Примеры

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    26.01.2019 17:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +905

      VVadic 26 января 2019, 21:25

      Промес пукнул...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > VVadic 27 января 2019, 06:04

      Промес бзднул, он это любит и умеет. В сообщении Бомбардира опечатка.

      0
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 26 января 2019, 18:37

      Наконец-то узнал. Дэб - это движение в танце, когда одновременно опускают голову и поднимают руку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 26 января 2019, 18:35

      Рад за Квинси. Удачи ему в Испании, может когда-то вернётся в Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 26 января 2019, 18:26

      Может, кто-то объяснит, что такое дэбнул? Может, бзднул? На каком основании такая трактовка?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 18:03

      Все как и положено -дэбнул.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 26 января 2019, 17:48

      " Лиха беда начало "

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 26 января 2019, 17:37

      "Молодец против овец, а против молодца и сам овца." Богат русский язык. На все случаи жизни.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 26 января 2019, 17:36

      Что такое дэбнул? Что за жаргон, бомбардир? Берете пример с путина? Не стоит уподобляться бескультурным людям.

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 26 января 2019, 17:35

      Промес в этом матче был лучшим у Севильи, поэтому товарищи по команде дали ему шанс отличиться голом за клуб, пробив пенальти. Промес в этом матче отдал голевой пас и заработал еще одно пенальти.

      3
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 26 января 2019, 17:23

      Что он сделал во время празднования?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Dimka_Foxy 26 января 2019, 17:30

      На фото же видно. Дэбнул от радости так, что глаза заслезились)))

      4
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > lordmrv 27 января 2019, 00:25

      я имею ввиду, что не понял значения слова "Дэбнул" )

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