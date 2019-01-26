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    «Спартак»: «Был отток болельщиков из-за смены тренера и Глушакова. Массового возврата абонементов не было»

    Директор по продажам «Спартака» Кирилл Корсун рассказал о влиянии на посещаемость отставки Массимо Карреры и ситуации вокруг полузащитника Дениса Глушакова.

    «Нельзя понять, по какой конкретно причине мы немного просели по посещаемости

    У нас был отток болельщиков как из-за смены тренера и проблем Глушакова, так и из-за определенных дисциплинарных мероприятий (в ноябре полиция провела обыски у нескольких десятков фанатов «Спартак» и задержала руководителей группировок «Юнион», «Школа» и «Гладиаторы» – прим. истончика).

    Но массового возврата абонементов не было. Были единичные случаи, которые выражали, так скажем, гражданскую позицию человека на тот или иной момент», — заявил Корсун.

    9 333 зрителя на декабрьском матче с «Уралом» – худший результат в истории выступлений красно-белых на «Открытие Арене».

    Источник: Sport24

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    26.01.2019 16:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 21:19

      Все очень просто ,руководство Спартака слабо реагирует или почти не реагирует на негативные изменения в клубе. Это может дорого стоить. Такого раскола среди болельщиков Спартака не было никогда. Все это и вылилось в снижении зрительского интереса.

      5
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 26 января 2019, 21:06

      Странное объяснение.
      Только абонементов, 15 с лишним тысяч продали, а присутствовало всего 9 с небольшим тысяч. Массового оттока не было. Просто не пришли все кто хотел прийти, и 6 тысяч фанатов по абонементам. Вероятно, как всегда, будет ключевой фраза Корсуна: Нельзя понять, по какой конкретно причине мы немного просели по посещаемости. Но деньги он получает исправно, а что делать не знает.))
      Дождемся весны, и новых поворотов судьбы. А то может быть поклонники глушака, в связи с последними тренировочными играми, потребуют от администрации клуба - закрыть фанатскую трибуну.))

      4
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 26 января 2019, 19:24

      Врёт Кирилл и не краснеет.Отток был именно массовый.
      За регионы ни чего не скажутак как просто не знаю, но именно в Москве сдавали абонементы точно и массово.И дело не в Каррере как хотят представить многие недальновидные товарищи, а именно в отношении клуба к своим болельщикам.
      Многие в открытую говорят, что пока в клубе Измайлов и Родионов, они на стадион больше не ходоки.Дошло до того, что руководства клуба стало просто банить своих же болельщиков за другую позицию, за другую точку зрения.Многие позиционируют того же Глушакова именно с выше названной парочкой.Так что пока такое руководство, будем как лебедь, рак и щука.
      А весна реально покажет как руководство Спартака разбазарило своих болельщиков.

      9
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      Рейтинг: +3609

      александр п 26 января 2019, 18:26

      Время покажет ,кто был прав.Очереди на услуги Карреры не наблюдается,видимо никто на западе в футболе не разбирается.

      5
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 26 января 2019, 18:17

      Отношение болельщиков к Глушакову и руководству видно по посещаемости,раньше были безоговорочными лидерами,а сейчас где-то рядом с Рубином.Отток болельщиков огромный.

      6
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 26 января 2019, 18:05

      Был массовый бан болельщиков. И даже за вопрос о возврате абонемента банили.

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