«Спартак»: «Был отток болельщиков из-за смены тренера и Глушакова. Массового возврата абонементов не было»

Директор по продажам «Спартака» Кирилл Корсун рассказал о влиянии на посещаемость отставки Массимо Карреры и ситуации вокруг полузащитника Дениса Глушакова.

«Нельзя понять, по какой конкретно причине мы немного просели по посещаемости

У нас был отток болельщиков как из-за смены тренера и проблем Глушакова, так и из-за определенных дисциплинарных мероприятий (в ноябре полиция провела обыски у нескольких десятков фанатов «Спартак» и задержала руководителей группировок «Юнион», «Школа» и «Гладиаторы» – прим. истончика).

Но массового возврата абонементов не было. Были единичные случаи, которые выражали, так скажем, гражданскую позицию человека на тот или иной момент», — заявил Корсун.

9 333 зрителя на декабрьском матче с «Уралом» – худший результат в истории выступлений красно-белых на «Открытие Арене».