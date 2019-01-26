Айртон: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Сблизились с Зобниным на теме шуток про внешнее сходство»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями от нового клуба.

1 января 21-летний бразилец перешел из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.

– Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В «Спартаке» хватает бразильцев, которые помогают.

Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в инстаграме нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.

– Почему немного хромали после матча с «Зенитом»?

– Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно.