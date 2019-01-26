Айртон: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Сблизились с Зобниным на теме шуток про внешнее сходство»

Ждем от тебя надежной игры. Удачи.
Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями от нового клуба.
1 января 21-летний бразилец перешел из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.
– Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В «Спартаке» хватает бразильцев, которые помогают.
Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в инстаграме нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.
– Почему немного хромали после матча с «Зенитом»?
– Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно.
- Красно-белые выиграли два стартовых матча на Кубке Матч Премьер.
- Команда Олега Кононова занимает четвертое место в таблице РПЛ.
- Чемпионат возобновится в марте.