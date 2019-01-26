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    Айртон: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Сблизились с Зобниным на теме шуток про внешнее сходство»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями от нового клуба.

    1 января 21-летний бразилец перешел из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.

    – Адаптируюсь потихоньку. Удобно, что вхожу в команду именно со сборов. В «Спартаке» хватает бразильцев, которые помогают.

    Отлично общаюсь с Зобниным. Сблизились на теме шуток про внешнее сходство. Я выложил в инстаграме нашу совместную фотографию, так что в Бразилии уже тоже знают.

    – Почему немного хромали после матча с «Зенитом»?

    – Да, чуть-чуть ударился, болело, но к следующему матчу буду готов, точно.

    • Красно-белые выиграли два стартовых матча на Кубке Матч Премьер.
    • Команда Олега Кононова занимает четвертое место в таблице РПЛ.
    • Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.01.2019 16:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 22:46

      Ждем от тебя надежной игры. Удачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 26 января 2019, 21:50

      Удачи Лукас!!! И не болеть!

      4
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