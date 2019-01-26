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    Мостовой: «Улье приглашал в «Ливерпуль», подписали личный контракт. Я отказался, потому что в Англии ни разу не видел солнца»

    Экс-нападающий сборной России и Александр Мостовой сказал, что мог перейти в «Ливерпуль».

    «Однажды, когда играл в «Сельте», меня приглашал к себе в «Ливерпуль» Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.

    Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу.

    Вернулся в Испанию, все обдумал и отказался», — сказал Мостовой.

    Мостовой выступал за испанский клуб с 1996 по 2004 год. На его счету 64 гола в 249 играх. С «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-1999/2000.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.01.2019 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 26 января 2019, 20:09

      Ври больше. Соври, что сэр лично тебя звал и обещал стотыщпицот дурильонов.
      Твой уровень - Сельта, ты даже на Атлетико не тянул, не говоря о Барсе и Реале.

      0
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 26 января 2019, 17:55

      Ну да, из за солнца только, ага.
      Скорее всего прикинул, что в Сельте он ключевой игрок. А в Ливерпуле был бы игроком ротации максимум

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 16:18

      думаю просто труханул

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      Рейтинг: +978

      РМЗ 26 января 2019, 15:31

      Я его понимаю .

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