Мостовой: «Улье приглашал в «Ливерпуль», подписали личный контракт. Я отказался, потому что в Англии ни разу не видел солнца»

Экс-нападающий сборной России и Александр Мостовой сказал, что мог перейти в «Ливерпуль».

«Однажды, когда играл в «Сельте», меня приглашал к себе в «Ливерпуль» Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.

Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу.

Вернулся в Испанию, все обдумал и отказался», — сказал Мостовой.

Мостовой выступал за испанский клуб с 1996 по 2004 год. На его счету 64 гола в 249 играх. С «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-1999/2000.