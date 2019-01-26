Мостовой: «Улье приглашал в «Ливерпуль», подписали личный контракт. Я отказался, потому что в Англии ни разу не видел солнца»

Ври больше. Соври, что сэр лично тебя звал и обещал стотыщпицот дурильонов.
Твой уровень - Сельта, ты даже на Атлетико не тянул, не говоря о Барсе и Реале.
Экс-нападающий сборной России и Александр Мостовой сказал, что мог перейти в «Ливерпуль».
«Однажды, когда играл в «Сельте», меня приглашал к себе в «Ливерпуль» Жерар Улье. Мы слетали в Англию, уже подписали личный контракт.
Но потом принял решение отказаться от трансфера, поскольку за несколько дней там я даже солнца не видел ни разу.
Вернулся в Испанию, все обдумал и отказался», — сказал Мостовой.
Мостовой выступал за испанский клуб с 1996 по 2004 год. На его счету 64 гола в 249 играх. С «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-1999/2000.