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    Антон Миранчук: «Сейчас в «Локомотиве» легко адаптироваться. Раньше было сложнее»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал работу на тренировочных сборах.

    «Усталость от сборов? Если спрашивать ребят, которым лет по 30, они этим всем, наверное, уже по горло наелись. Но при этом они уже знают детали подготовки идеально, знают, что и как лучше делать.

    А молодые больше на энтузиазме работают. Мне в целом сборы нравятся, хотя под конец всегда становится тяжело. Больше 12 дней сложно всегда. Настроение портится, на завтрак уже идешь молча, не здороваясь ни с кем.

    Молодые игроки очень уверенно выглядят, не теряются. Но сейчас в команде создана такая атмосфера, в которой легко адаптироваться. Раньше было сложнее: возрастные футболисты относились к нам жестче. Тот же Чарли сейчас стал намного спокойнее. Раньше мог «напихать» и сказать что-то жeсткое. А сейчас не так. Молодым важно, что никто не прессует. Так что ребятам только работать остаeтся», — сказал 23-летний хавбек.

    Команда Юрия Семина после 17-ти туров РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице. Сезон возобновится в марте.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.01.2019 14:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 26 января 2019, 18:22

      Остаётся только работать!

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