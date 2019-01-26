Sky Sports: «ПСЖ» пригласил Венгера на пост генерального менеджера

Он ещё хочет поработать тренером в топ-клубе, а не боссом.
«ПСЖ» ведет переговоры с экс-тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.
Клуб планирует назначить 69-летнего француза на пост генерального менеджера.
Венгера за последний год несколько раз замечали с главным тренером парижан Томасом Тухелем.
Француз все еще не определился с местом продолжения футбольной деятельности.
twit text
— Sky Sports News (@SkySportsNews) 25 января 2019 г.
- Арсен Венгер побеждал вместе с «Монако» в чемпионате Франции в сезоне-1987/88.
- За 22 года работы главным тренером в лондонском «Арсенале» трижды выигрывал АПЛ и доходил до финала ЛЧ.
- 20 апреля 2018 года Арсен объявил о своем уходе с поста главного тренера «Арсенала».