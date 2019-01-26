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    Sky Sports: «ПСЖ» пригласил Венгера на пост генерального менеджера

    «ПСЖ» ведет переговоры с экс-тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

    Клуб планирует назначить 69-летнего француза на пост генерального менеджера.

    Венгера за последний год несколько раз замечали с главным тренером парижан Томасом Тухелем.

    Француз все еще не определился с местом продолжения футбольной деятельности.

    • Арсен Венгер побеждал вместе с «Монако» в чемпионате Франции в сезоне-1987/88.
    • За 22 года работы главным тренером в лондонском «Арсенале» трижды выигрывал АПЛ и доходил до финала ЛЧ.
    • 20 апреля 2018 года Арсен объявил о своем уходе с поста главного тренера «Арсенала».

    Источник: Sky Sports News

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    26.01.2019 11:35
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 16:20

      Он ещё хочет поработать тренером в топ-клубе, а не боссом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 15:42

      В этом вопросе Венгер должен разбираться хорошо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 26 января 2019, 14:57

      И чего он ждёт? Как будто у него есть предложения по-лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2019, 11:53

      ничего хорошего это псж не принесет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > серега кашин 26 января 2019, 14:14

      отчего же???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 января 2019, 11:53

      Время собирать камни.

      2
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