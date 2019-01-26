Sky Sports: «ПСЖ» пригласил Венгера на пост генерального менеджера

«ПСЖ» ведет переговоры с экс-тренером лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером.

Клуб планирует назначить 69-летнего француза на пост генерального менеджера.

Венгера за последний год несколько раз замечали с главным тренером парижан Томасом Тухелем.

Француз все еще не определился с местом продолжения футбольной деятельности.

twit text — Sky Sports News (@SkySportsNews) 25 января 2019 г.