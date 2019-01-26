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    Аршавин дебютирует за сборную России на Кубке Легенд

    Андрей Аршавин выступит в составе национальной команды на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Еременко. Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России выступит на этом турнире впервые.

    «Очень рады, что наш турнир получил еще одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России еще мощнее и ярче», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте турнира.

    • Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.
    • Встречи проводятся в формате 6x6 с пятью полевыми игроками и вратарем, в два тайма по 20 минут.
    • В 2018 году победителем в 10-й раз подряд стала сборная России.

    Источник: Официальный сайт Кубка Легенд

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    26.01.2019 11:13
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 января 2019, 15:36

      Конечно в нашей сборной он не затеряется и будет на ведущих ролях.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Время действия > zigbert 26 января 2019, 17:46

      Андрею Сергеевичу не нужно было карьеру еще заканчивать. И жаль что у руля сборной, стоят не профессионалы, а среднего уровня вратари. Для которых Самедов - "гений".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 11:30

      Посмотрим этот турнир, где наши ветераны и без Шавы много лет уже дрючат все остальные сборные.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 26 января 2019, 12:23

      отметка "буду смотреть"!)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > shinnik 26 января 2019, 13:27

      Когда будем смотреть?!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 26 января 2019, 14:53

      Его регулярно показывают на Матч ТВ и Наш спорт, более того потом и повторяют многие матчи по окончании турнира. В этом году запланирован турнир на 23-24 февраля в "Лужниках".

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