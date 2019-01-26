Аршавин дебютирует за сборную России на Кубке Легенд

Конечно в нашей сборной он не затеряется и будет на ведущих ролях.
Андрей Аршавин выступит в составе национальной команды на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Еременко. Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России выступит на этом турнире впервые.
«Очень рады, что наш турнир получил еще одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России еще мощнее и ярче», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте турнира.
- Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года.
- Встречи проводятся в формате 6x6 с пятью полевыми игроками и вратарем, в два тайма по 20 минут.
- В 2018 году победителем в 10-й раз подряд стала сборная России.