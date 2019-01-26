Аршавин дебютирует за сборную России на Кубке Легенд

Андрей Аршавин выступит в составе национальной команды на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Еременко. Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России выступит на этом турнире впервые.

«Очень рады, что наш турнир получил еще одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России еще мощнее и ярче», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте турнира.