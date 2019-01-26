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    Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов по итогам прошлого года получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. Игрок рассказал о том, как дрался на поле.

    — В одном из интервью вы говорили, что всегда злились, когда проигрывали. Вас легко вывести из равновесия?

    — Я эмоционален, но задеть меня трудно. По крайней мере, в жизни.

    — Когда в последний раз вы теряли самообладание на поле?

    — В юношеском возрасте я подрался во время игры. Меня удалили за сломанный нос сопернику, а потом дисквалифицировали на пару матчей. Теперь приходится себя контролировать.

    — Наверное, самый часто задаваемый вам вопрос – о работе в отделе кадров «Рубина». После той истории вы и покинули Казань. Каково это было?

    — Поначалу было недоумение: я не представлял, как такое вообще возможно. Сейчас могу только посмеяться над этим. Есть что рассказать детям, внукам.

    — У вас в трудовой книжке есть запись о том, что вы сотрудник отдела кадров?

    — Скорее всего. Но я не смотрел на записи в трудовой.

    • Ахметов в 16 лет дебютировал в основной команде «Рубина» в игре 1/16 Кубка России против «Луча-Энергии».
    • С лета 2018-го полузащитник выступает за ЦСКА и в сумме за 18 матчей сделал три ассиста.
    • В начале ноября прошлого года Станислав Черчесов вызвал Ахметова на товарищеский матч сборной России с Германией и матч Лиги наций со Швецией, но из-за травмы дебют футболиста в национальной команде отложился.

    Источник: Еженедельник «Футбол-Хоккей»

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    26.01.2019 06:33
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 января 2019, 19:26

      Бандит какой-то. Башибузук!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 января 2019, 13:20

      Прямо не мелкий чурка а Махмуд Емельяненка...

      -2
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