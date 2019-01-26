Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов по итогам прошлого года получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. Игрок рассказал о том, как дрался на поле.

— В одном из интервью вы говорили, что всегда злились, когда проигрывали. Вас легко вывести из равновесия?

— Я эмоционален, но задеть меня трудно. По крайней мере, в жизни.

— Когда в последний раз вы теряли самообладание на поле?

— В юношеском возрасте я подрался во время игры. Меня удалили за сломанный нос сопернику, а потом дисквалифицировали на пару матчей. Теперь приходится себя контролировать.

— Наверное, самый часто задаваемый вам вопрос – о работе в отделе кадров «Рубина». После той истории вы и покинули Казань. Каково это было?

— Поначалу было недоумение: я не представлял, как такое вообще возможно. Сейчас могу только посмеяться над этим. Есть что рассказать детям, внукам.

— У вас в трудовой книжке есть запись о том, что вы сотрудник отдела кадров?

— Скорее всего. Но я не смотрел на записи в трудовой.