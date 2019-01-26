Ахметов: «Раньше я ломал нос сопернику на поле. Теперь приходится себя контролировать»

Бандит какой-то. Башибузук!
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов по итогам прошлого года получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист России. Игрок рассказал о том, как дрался на поле.
— В одном из интервью вы говорили, что всегда злились, когда проигрывали. Вас легко вывести из равновесия?
— Я эмоционален, но задеть меня трудно. По крайней мере, в жизни.
— Когда в последний раз вы теряли самообладание на поле?
— В юношеском возрасте я подрался во время игры. Меня удалили за сломанный нос сопернику, а потом дисквалифицировали на пару матчей. Теперь приходится себя контролировать.
— Наверное, самый часто задаваемый вам вопрос – о работе в отделе кадров «Рубина». После той истории вы и покинули Казань. Каково это было?
— Поначалу было недоумение: я не представлял, как такое вообще возможно. Сейчас могу только посмеяться над этим. Есть что рассказать детям, внукам.
— У вас в трудовой книжке есть запись о том, что вы сотрудник отдела кадров?
— Скорее всего. Но я не смотрел на записи в трудовой.
- Ахметов в 16 лет дебютировал в основной команде «Рубина» в игре 1/16 Кубка России против «Луча-Энергии».
- С лета 2018-го полузащитник выступает за ЦСКА и в сумме за 18 матчей сделал три ассиста.
- В начале ноября прошлого года Станислав Черчесов вызвал Ахметова на товарищеский матч сборной России с Германией и матч Лиги наций со Швецией, но из-за травмы дебют футболиста в национальной команде отложился.